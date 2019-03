Cazul uciderii disidentului Ursu: Universul paralel al colonelului tortionar Creanga

Uciderea, la ordinul Securitatii?

Este vorba de dosarul in care sunt judecati maiorul in rezerva Marin Pirvulescu si colonelul in rezerva Vasile Hodis, fosti ofiteri ai Departamentului Securitatii Statului, acuzati de infractiuni contra umanitatii.Mihai Creanga avea ocazia sa faca lumina in acest caz si sa lamureasca multe detalii, prin prisma functiei pe care o ocupa. Fostul colonel s-a contrazis cu alte marturii pe care le-a dat de-a lungul timpului in acest caz, si-a nuantat anumite afirmatii sau a spus ca a semnat declaratiile date in fata procurorului fara sa le citeasca.", parca s-a scuzat Creanga.De exemplu, in fata procurorilor militari, fostul colonel a povestit cu lux de amanunte momentul in care Ursu este adus in Arestul Militiei si cand, impreuna cu Tudor Stanica, seful Directiei Cercetari Penale, decid sa-l incarcereze in camera 18."Seful meu direct, Tudor Stanica, mi-a comunicat ca Ursu Gheorghe este anchetat de Securitate si ca:. Am inteles ca Ursu Gheorghe nu este cercetat de Directie, ci de Securitate", povestea anchetatorilor Creanga.In fata judecatorului, colonelul si-a nuantat declaratia: "."Totusi, Creanga a confirmat ca Gheorghe Ursu a ajuns in Arestul Militiei din Arestul Securitatii, ca exista posibilitatea ca Securitatea sa-l audieze pe inginer, atunci cand ofiterii de Militie il scoteau la audieri si faptul ca Marian Clita era informator al Militiei.", regreta moartea disidentului, Mihail Creanga.", este intrebarea la care trebuie sa raspunda Justitia la finalul acestui proces.Potrivit acuzarii, incercand sa evite un caz de persecutie politica, Securitatea i-ar fi inscenat lui Gheorghe Ursu un caz de drept comun, de detinere de valuta, pentru posesia a 17 dolari. Pentru acest lucru, inginerul a fost arestat pe 21 septembrie 1985 si inchis intr-o celula cu doi detinuti, Marian Clita si Gheorghe Radu, care aveau ordin sa-l sicaneze. Presiunile acestora culminau cu batai dure. Inginerul a murit pe 17 noiembrie 1985, in arestul Militiei Bucuresti.Niciun ofiter din cadrul Departamentului de Securitate al Statului nu a raspuns penal pana in prezent pentru uciderea disidentului.Mihail Creanga a fost gasit vinovat in acest caz, pe 10 octombrie 2003. El si colonelul (r) Tudor Stanica au fost condamnati la cate 20 de ani de inchisoare pentru instigare la omor calificat. Inalta Curte a stabilit ca cei doi colonei au dat ordin detinutilor sa-l bata pe disidentul Ursu.Pedeapsa a fost gratiata la jumatate. Mihai Creanga a fost eliberat de la Rahova pe 7 noiembrie 2008, dupa ce a executat 5 ani din pedeapsa.Pe de alta parte, colonelul Tudor Stanica a executat mai putin de un an din pedeapsa. Din 2003, pana in prezent, acesta si-a intrerupt de 17 ori executarea sentintei din motive medicale.Doctorii spun ca tortionarul sufera de afectiuni grave ce nu pot fi tratate in spitalele din sistemul penitenciar. Asa ca judecatorii au prelungit in februarie intreruperea executarii pedepsei, potrivit ProTV. Colonelul (r) Mihai Creanga a fost audiat ca martor pe 29 ianuarie 2019, in sala "Constantin Hamangiu" din Palatul de Justitie. Declaratia lui a durat aproximativ o ora si jumatate.Informatia esentiala pe care a relatat-o martorul este ca Ursu a ajuns in Arestul Militiei, din Arestul Directiei VI a DSS, care era situat deasupra Arestului Militiei.", precizeaza colonelul.Creanga nu stie daca Ursu a fost scos la ancheta de Securitate, dar spune ca exista posibilitatea ca un ofiter de Securitate, prin intermediul unui ofiter de Militie, "sa scoata arestatul la ancheta si, in fapt, sa fie anchetat de Securitate.""Precizez ca dupa decesul lui Ursu Gheorghe, pana la revolutia din 1989, m-am uitat prin acte si am vazut ca acesta a fost scos la ancheta de Securitate. Mentionez ca fac referire la registrele de scoatere la ancheta care se aflau in Arestul Militiei, unde era specificat acest lucru.Arat ca, de fapt, in registrul respectiv era trecut numele ofiterului nostru de Cercetari Penale, din cate imi amintesc unul se numea Stir, insa despre faptul ca Ursu Gheorghe era anchetat, de fapt, de Securitate am aflat dintr-un zvon public, insa nu-mi amintesc cu cine am discutat despre acest lucru", explica Creanga.Colonelul a avut probleme de memorie si intr-o alta chestiune, cine l-a bagat in celula lui Ursu pe informatorul Marian Clita."Arat ca informatorii nu erau plasati intamplator in celula cu anumiti arestati.Din cate cunosc pe Clita Marian l-a repartizat in celula cu Ursu Gheorghe unul dintre loctiitorii comandantului, nu mai stiu cine anume, si evident era plasat pentru a obtine informatii. Arat ca numele comandantului era Scarleu Gheorghe", povesteste Creanga.", marturiseste Creanga.Procesul continua la Curtea de Apel Bucuresti, urmatorul termen este stabilit pentru 27 martie.