Dosarul Revolutiei: Parchetul cheama la audieri 6.000 de oameni, parti vatamate si succesori

Ziare.

com

"In perioada imediat urmatoare, procurorii militari vor proceda la audierea persoanelor vatamate, partilor civile ori a succesorilor acestora.Avand in vedere obiectul cauzei, respectiv infractiunile contra umanitatii prev. de art. 439 din Codul Penal, savarsite in perioada 17 - 31 decembrie 1989, in prezent se fac verificari pentru identificarea tuturor persoanelor care, in perioada anterior mentionata, au fost ucise sau ranite, au suferit vatamari fizice sau psihice ori au fost private de libertate intr-un mod grav, pentru identificarea succesorilor acestora, daca este cazul, precum si a domiciliilor lor actuale", anunta Parchetul ICCJ.Toate persoanele vatamate, partile civile ori succesorii acestora vor fi citate la sediile parchetelor militare din Bucuresti, Iasi, Cluj si Timisoara sau la inspectoratele judetene de politie din judetele in care acestea isi au domiciliul, respectiv la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.Audierile vor fi facute de catre procurorii militari sau organele politiei judiciare, in baza ordonantelor de delegare emise de catre procurorii militari de la Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."Persoanele care vor fi citate sunt rugate sa prezinte, cu ocazia audierii, actele medico-legale care atesta vatamarile suferite in contextul evenimentelor din decembrie 1989, documentele care atesta calitatea de succesori ai persoanelor vatamate si partilor civile, precum si orice alte documente referitoare la existenta unor dosare penale sau civile, avand ca obiect vatamarile suferite si prejudiciile cauzate in cursul evenimentelor din decembrie 1989", transmite Parchetul, care adauga ca, "avand in vedere numarul mare al persoanelor care vor fi chemate pentru audieri, acestea sunt rugate sa se prezinte la sediul unitatilor de parchet sau de politie indicate in citatii, numai la data si ora mentionate"."Din verificarile efectuate pana in acest moment, se estimeaza numarul total al persoanelor vatamate si partilor civile la aproximativ 6.000", precizeaza institutia.In Dosarul Revolutiei a fost extinsa urmarirea penala pentru Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, pentru infractiuni contra umanitatii.