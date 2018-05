Fotografia zilei: Casa memoriala a Elisabetei Rizea zace in paragina

Ziare.

com

"Nu exista pe Google Maps, nu exista adresa pe net, indicator in Nucsoara, placuta pe ea sa o poti identifica. Nimic. Noroc ca am dat peste un salvamontist si ne-a dat indicatii. Memoria poate celei mai mari luptatoare anticomuniste zace in uitare", a semnalat indignat pe Facebook Ionut Vlad.Internautii au reamintit ca promisiuni privind renovarea casei memoriale au tot existat in ultimii ani, dar degeaba.Iata cateva dintre comentarii:Era vorba sa inceapa lucrarile pentru transformarea ei in casa memoriala, nu au demarat inca? P.S. Noi nu am gasit-o cand am fostTrebuiau sa inceapa din 2015, anuntase Casa Regala ca se implica. Dupa cum se vede, nu s a intamplat nimic. (...) A fost Principele Radu sa sustina initiativa, in aprilie anul acesta. Parca au de renovat un castel, nu o amarata de casa batraneasca, nu se gasesc 40-50.000 de euro. Astia suntem.Ne batem joc de istoria noastra, se vede treaba. Securistii au pensii speciale. In schimb, femeia asta minunata e amintita foarte putin, iar casa ei memoriala trebuie cautata cu lupa. Asa ne cernem noi valorile.Satul Nucsoara ar putea fi transformat intr-un muzeu al rezistentei impotriva comunismului, avand in vedere cati dintre locuitorii lui au murit sau au patimit din cauza asta. Elisabeta Rizea e doar unul dintre ei.In alta ordine de idei, atat timp cat comunismul traieste prin urmasii celor de atunci care sunt astazi la putere, atat timp cat comunismul nu este comdamnat printr-o lege, ca in Polonia, nu prea avem sanse sa punem in valoare cum se cuvine ceea ce a insemnat rezistenta romanilor impotriva lui.Eroii devin o povara, pentru ca ne obliga sa ne recunoastem micimeaRezistenta impotriva comunismului ar trebui sa ocupe macar un capitol in manualul de istorie, daca nu un semestru sau un optional separat. Momentan cred ca e amintita intr-o singura lectie. Asta tot din cauza motivelor exprimate mai sus.De altfel, exista si o "Asociatie Elisabeta Rizea", care s-a constituit "in scopul promovarii memoriei eroinei din Nucsoara si transformarii casei batranesti degradate in CASA MEMORIALA, un loc al rezistentei romanesti!" si care ii invita pe toti cei care isi pretuiesc istoria Romaniei sa sprijine acest demers.