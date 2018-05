In reactie la sicanarea lui Madalin Hodor

Ziare.

Se incepe, dupa amenintari salbatice, cu binisorul, ca lumea sa rasufle usurata si sa i se adoarma vigilenta. In Rusia sovietica, proaspat pacificata dupa teroarea si imensele varsari de sange ale loviturii de stat bolsevice din octombrie si consecutivul razboi civil, s-a mimat, leninist, moderatia, aruncandu-se in lupta noua politica economica, zisa NEP.In Germania nazista, dupa ce a ajuns la putere cu ajutorul ambitiilor unui von Papen si al certurilor intestine ale conservatorilor, Hitler si ai lui si-au declansat teroarea imediat. Dar n-au facut-o la intensitatea maxima a amenintarilor si la nivelul de care se temuse tabara eteroclita a adversarilor lui. Din care o buna parte s-a linistit. Ca n-o fi dracu' chiar atat de negru. C-o fi si c-o pati.Nici populistii romani nu vor sa para bau-bau. Naratiunea restaurationistilor e ca sunt din tata (ceausist) in fiu (pesedist) patrioti "de-ai nostri", in lupta cu statul paralel, cu Soros, cu Europa, cu te miri cine. Si ca ar vrea, chipurile, sa salveze democratia "amenintata", pasamite, de procurori.De fapt e invers. Nu defileaza ei de pomana la guvern cu ministri analfabeti (care se legitimeaza, astfel, in fata gloatei, ca "de-ai nostri") . Si cu altii, penali si, ca atare, perfect santajabili, dar nu mai putin "patrioti de-ai nostri". Si nu degeaba plaseaza la carma unor institutii precum CNSAS, la propunerea Dancilei, ex-PRM-isti de felul lui C-tin Buchet.Cand unii jurnalisti, din pacate prea putini, au avertizat si protestat cu forta impotriva accesului acestui emul al ideologiei Securitatii, perpetuata de ideologia PRM, exact unde pentru nimic in lume nu-i era locul, n-au facut-o catusi de putin aiurea. Dupa cum se vede mai nou.Caci, in replica la admirabila munca a lui Madalin Hodor, in stare sa-i ajute pe romani sa-si recupereze memoria, sa discearna intre adevar si propaganda, sa-si asaneze astfel societatea minata de ostirile de agitprop national-comunist si sa-si intareasca, prin urmare, democratia, CNSAS a dispus anchetarea lui "disciplinara". Ce oroare.In loc sa fie ridicat pe scut, reputatul istoric se vede sicanat. Ura pe care a starnit-o e cu atat mai virulenta, cu cat s-a vadit mai mare eficienta lui. Articolele sale din saptamanalul "22" au devoalat numele unei intregi legiuni de politicieni, pseudosavanti si pseudojurnalisti revendicati de Securitate, inclusiv de harnicul ei departament antiemigratie. Sunt insi patati cu nume grele, care continua sa exercite, vai, o imensa influenta in opera demolarii constiintei democratice si civice a romanilor.Evident, necazurile facute eminentului istoric Hodor nu-l privesc doar pe el. Ori doar libertatea cercetarii, calitatea istoriei si a stiintei romanilor. Ci tara si Uniunea Europeana in genere, de vreme ce vizeaza directia ingrijoratoare, incompatibila cu Europa, in care a fost propulsata Romania.Ca sicanele in chestiune tind sa reduca la absurd activitatea CNSAS, a carei noima e sa inlesneasca, nu sa torpileze intelegerea efectelor veninului depozitat in arhivele politiei politice comuniste, care, decenii la rand, i-a supravegheat, reprimat, torturat si asasinat pe romani, se intelege de la sine.Nu mai putin evident reiese, din modul in care e pedepsit Madalin Hodor, ca, departe de a se adecva sensului activitatii sale, CNSAS lucreaza in acest moment impotriva ratiunii de a fi a acestei institutii si a intereselor poporului roman. Precum si impotriva intereselor Europei.Caci, infectat de continutul dosarelor pe care le pastoreste, spiritul bantuind acum in CNSAS e chiar cel colectivisto-nazisto-comunist pe care romanii l-au dat jos, in 1989, cand cei mai buni dintre ei au murit pentru libertate. Intrucat cei ramasi in viata n-au rapus acest duh rau, ci i-au permis restauratia, e de la sine inteles ca au datoria de a-l combate, in continuare, cu necrutare, fie si acum, cand e mai greu. Si e cu atat mai greu cu cat aceasta batalie nu s-a dat la timp, pentru ca, prostiti de totalitarism, ca si de promisiunile fara acoperire ale patronilor neocomunisti ai tranzitiei, prea multi au respins sfaturile mai stiutorilor, refuzand, din toropeala, ori prost inteleasa omenie, lustratia.Si totusi. E prea tarziu? Defel! In interesul demnitatii romanilor, al libertatii si al locului lor in istorie si intr-o Europa in care Romania sa nu impartaseasca destinul euroasiatic pe care i-l rezerva ideologii lui Vladimir Putin, lupta trebuie data, oricare i-ar fi pretul.Culmea e ca pretul ar putea sa nu fie prea piperat. Analizand succesele incontestabile repurtate intre 1930 si 1941 de un Hitler anterior si ulterior plin de carente, de ridicol, de erori, troglodit, falit, perdant, dezabuzat si sinucigas, Sebastian Haffner pune degetul si pe rana, dar, indirect, si pe solutie.Potrivit marelui istoric german, nimic din acest Hitler iesit din comun al anilor 1930-1941 nu e comprehensibil fara a se trimite la slabiciunea adversarilor sai interni si externi. Al caror impaciuitorism n-a inceput la Munchen, in 1938, ci la Locarno, in 1925, cand Hitler mai era, desi aspira la putere, insignifiant. Alta ar fi fost situatia daca opozitia la nazism s-ar fi imbarbatat.Cand s-a vazut confruntat cu proteste serioase, de pilda in reactie la eutanasierea a zeci de mii de oameni cu handicap, seful regimului nazist a sfarsit prin a da inapoi si a sista pentru moment crima in masa. Daca protestele ar fi inceput din timp si ar fi dobandit amploare, Hitler ar fi putut fi pus cu botul pe labe inainte de a-si distruge tara si continentul si inainte de a-si impovara pe veci natiunea, in numele careia si-a comis ororile.Romania actuala nu e Germania nazista. Nici Dragnea nu are la activ realizarile initiale ale regimului hitlerist, care i-au facilitat tiraniei aruncatul de praf in ochi. Dar drumul dedemocratizarii pare a fi, de regula, acelasi. La capatul lui nu se gasesc cu siguranta decat atrocitati.Sa fie oare prea greu sa se protesteze cu vigoare, din timp si in numar suficient de mare impotriva alarmantului fenomen, din care revoltatoarea sicanare a unui istoric excelent, precum Madalin Hodor, nu e decat o parte? Pun ei penali pentru ca pot? Dar numai cat timp nu putem noi.Or, noi inca putem!