Istoricul anchetat pentru ca a publicat "lista celor 200" afirma ca si Ion Cristoiu ar figura pe o lista din arhivele Securitatii

Ziare.

com

"Ion Cristoiu figureaza pe una dintre liste, doar ca pe o lista care priveste fosti colaboratori ai Securitatii. In 1985, s-a recurs la o reevaluare a surselor care erau in legatura UM 0225. In urma acestei evaluari, o parte dintre surse au fost mentinute, iar o parte, care nu mai erau considerate utile sau din diverse alte motive, au fost scoase.Documentul nu spune ce au facut aceste surse si in ce perioada au colaborat cu Securitatea, ci doar ca, incepand cu anul 1985, acesti oameni au fost scosi de pe lista surselor Securitatii", a declarat Madalin Hodor intr-un interviu acordat pentru Newsweek Romania. In replica,inainte de a se pronunta asupra lui."Nu pot sa raspund in abstract, pentru ca nu stiu despre ce unitate militara este vorba si nu stiu care este documentul. Este o afirmatie a unui domn. Pana cand nu vad despre ce este vorba, nu pot spune nimic. Am inteles, din lista anterioara publicata de domnul Hodor, ca era vorba despre colaborari cu DIE. Deci nu am cum sa raspund concret la ceva ce nu am vazut. Nu stiu despre ce document poate fi vorba.", a declarat Ion Cristoiu pentru Newsweek Romania Intrebat direct de sursa citata daca a colaborat sau nu cu fosta Securitate, Ion Cristoiu a negat vehement si a reamintit ca a avut un astfel de proces cu Corneliu Vadim Tudor, pe care l-a castigat dupa ce fostul presedinte al PRM nu a putut prezenta in instanta documente care sa probeze acuzatiile."Afirmatia o facuse in anul 2008, iar eu am castigat procesul prin 2010 sau 2011. Voi continua sa-i dau in judecata pe toti cei care vor continua cu aceasta chestiune. Dar, repet, nu exclud ca domnul Hodor sa publice un document, insa trebuie sa-l vad, sa vad si despre ce unitate militara e vorba, habar n-am. Dar", a declarat Ion Cristoiu.Istoricul Madalin Hodor, cercetator acreditat al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii si angajat al institutiei inca de la infiintarea ei, este anchetat administrativ si disciplinar, fiind suspendat ca si cercetator, dupa ce a publicat in luna aprilie in Revista 22 o lista cu circa 200 de nume ale "colaboratorilor aflati in legatura UM 0225", unitate care se ocupa, inainte de 1989, de emigratia romaneasca.Pe lista respectiva apar, printre altii Ioan Aurel Pop, rectorul Universitatii "Babes-Bolyai", ales recent in functia de presedinte al Academiei Romane, Cornel Nistorescu sau Dorel Abraham.Anchetarea tanarului istoric a generat ample reactii de indignare in randurile societatii civile, dar si apeluri la solidarizare cu Madalin Hodor, sustinatorii sai reamintind ca nici la 30 de ani de la caderea comunismului nu ii cunoastem pe toti vinovatii de atrocitatile comise de fosta Securitate.