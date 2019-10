La 30 de ani de la caderea comunismului, legendarul disident polonez Adam Michnik vine la Timisoara

Ziare.

Arestat pentru prima oara la 18 ani, in 1968 Michnik este exclus din universitate si condamnat la trei ani de inchisoare. Se numara printre fondatorii KOR (Comitetul de Aparare a Muncitorilor) si al "Solidaritatii".Este inchis, din nou, dupa lovitura de stat militara din 13 decembrie 1981. In 1982, PEN Club-ul francez i-a decernat Le Prix de la Liberte, iar in 1984 New School for Social Research (New York) i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa. Redactor-sef al cotidianului "Gazeta Wyborcza"."Personaj intrat in legenda, iubit, admirat, adulat, detestat, ponegrit, contestat, hulit, Adam Michnik este unul dintre cei mai cunoscuti intelectuali critici ai timpurilor noastre. In raport cu el, nimeni nu ramane neutru. Este un magnet al pasiunilor, pozitive si negative. Istoric de mare clasa, indragostit patimas de cultura poloneza, Michnik a fost si ramane un mare nonconformist, un idealist care isi poate nedumeri adeseori amicii prin pozitiile sale a contre-courant. Este un spirit eminamente liber." (Vladimir Tismaneanu)Adam Michnik il va avea ca interlocutor pe istoricul Adrian Cioroianu, ambasador al Romaniei la UNESCO. Seara va fi moderata de jurnalistul Ziare.com Magda Gradinaru,incepand cu ora 18:00, in Sala Baroca a Muzeului de Arta din Timisoara.Scriitorul rus Evgheni Vodolazkin, scriitorul american de origine romana Andrei Codrescu si Jose Luis Peixoto, cel mai important scriitor portughez din nou generatie, considerat "noul Saramago", se afla pe lista scriitorilor pe care fanii Festivalului vor avea ocazia sa ii intalneasca in Sala Baroca a Muzeului de Arta din Timisoara in serile de 23, 24 si 25 octombrie."FILTM aduce, in viitoarea Capitala Culturala Europeana, nume de rezonanta ale literaturii de pe continent si din lume. Va asteptam alaturi de scriitori, istorici, universitari si jurnalisti importanti la lecturi, dialoguri, dezbateri si polemici. Dupa 30 de ani de la Revolutie, ne bucuram de libertate, intre literatura si istorie. Veniti sa scriem impreuna patru zile de istorie literara!", a declarat Robert Serban, presedintele Festivalului International de Literatura de la Timisoara.Programul editiei din acest an include lecturi publice in premiera si dezbateri pornind de la tema editiei din acest an: "Libertatea. Intre istorie si literatura", aleasa pentru a marca cei 30 de ani de la Revolutia din 1989.Un moment aparte in program il reprezinta seara dedicata scriitorilor timisoreni si dialogului despre libertate, libertate de expresie, despre rolul scriitorului in cetate, in Timisoara, primul oras romanesc liber.Evenimentul va avea loc in ultima seara a Festivalului: sambata, 26 octombrie, incepand cu ora 18.00, la Libraria "La Doua Bufnite".