Ne Mai inchinam mult la Marx ?

Mai putin cunoscut este faptul ca o parte importanta a Bisericii Catolice a sustinut miscarea rosie anarhista. Au fost chiar destule voci care au scris despre "o liturghie sociala" sau o noua "pogorare a Duhului sfant". Preoti si calugari s-au mobilizat in lupta. A aparut un curent puternic de opinie care vorbea despre datoria revolutionara a Bisericii . A prins in special la ordinele calugaresti.Dupa evenimente, multi dintre acesti activisti cu sutana au plecat in Cuba si mai ales in America Latina, unde marxisto-catolicismul exista pana in zilele noastre. Un moment cand a fost foarte vizibil a fost vizita Papei, el insusi sud-american, in Bolivia. Presedintele comunist i-a daruit o blasfemie, un crucifix format din secera si ciocan. Papa l-a luat, declarand senin si dupa intoarcea la Vatican ca nu a fost deranjat , a vazut in asta un semn de dialog. Creatia apartine unui iezuit din anii '80.Influenta asupra catolicismului a fost teribila. O mare parte din declinul acestei biserici in Franta isi gaseste explicatia in acest moment si in evolutia urmatoare aUn exponent de seama in Europa al acestui curent este astazi cardinalul german Reinhard Marx. Este cel care s-a opus deciziei politice ca in institutiile publice din Bavaria sa fie amplasate crucifixe. A considerat acest lucru ca un impediment impotriva "diversitatii". Dumnealui considera ca Marx face parte din doctrina catolica. Fara el, "nu ar exita nicio doctrina sociala catolica". Bineinteles, filosoful nu este vinovat de crimele comunismului. Dar Manifestul partidului comunist este un document "inspirational" si "foarte impresionant".Karl Marx a considerat religia o iluzie nociva si a construit comunismul ca o alternativa la ea. Ateism programatic. Omul nu are nici o valoare instrinseca sau transcendenta, ci doar o functie sociala. In toate tarile comuniste crestinismul a fost prigonit. Sa ne gandim doar la Biserica Catolica din Romania. De altfel, comunistii nu au apreciat niciodata acest sprijin religios, pe care il considera, pe buna dreptate, fara noima. Lupta lor impotriva crestinismului si a catolicismului, in special, ramane la fel de "ascutita", conform doctrinei marxiste.Pe 5 Mai s-a nascut parintele comunismului, Karl Marx. Cine a tinut sa participe la aniversarea a 200 de ani de la nasterea sa? Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei europene, membru al PPE. Adica al unui curent politic de centru dreapta si anti-totalitar. A tinut un discurs minunat la dezvelirea unui bust gigantic al filosofului, donat de catre China. A explicat ca Marx nu este vinovat de crimele comise in numele sau. Cu alte cuvinte, a reiterat alibiul tuturor neocomunistilor actuali: comunismul a fost o idee buna, dar prost aplicata. I-au fost intinate idealurile, vorba lui Ion Iliescu. Oriunde in lume, timp de 70 de ani. A fost aplicata gresit in URSS, in Europa de Est, in America Latina, in Africa si in Asia. Langa el, presedintele chinez zambea larg. In tara sa sunt recunoscute oficial 50 de milioane de morti cauzate de comunism.Despre domnul Juncker este interesant de stiut ca nu a lucrat, in sensul marxist al termenului, niciodata. A terminat dreptul in Franta, dar nu a profesat deloc. A fost mereu politician, intr-o tara care nu ar trebui sa existe, conform teoriei marxiste. Luxemburg. Un paradis fiscal european, care traieste din operatiuni financiare, nu din industrie si agricultura.Ideile lui Marx sunt inca puse in aplicare, astazi, in Coreea de Nord, Venezuela, Cuba, Vietnam si China.