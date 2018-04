Sa alungam stafia din Europa!

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Manifestul contine trei capitole si o postfata:Burghezi si proletariProletari si comunistiLiteratura socialista si comunistaPozitia comunistilor fata de diferitele partide de opozitieSpre finalul capitolului II, se gaseste concentrat"Exproprierea proprietatii funciare si intrebuintarea rentei funciare pentru acoperirea cheltuielilor de stat.Impozit cu puternic caracter progresiv.Desfiintarea dreptului de mostenire.Confiscarea proprietatii tuturor emigrantilor si rebelilor.Centralizarea creditului in mainile statului cu ajutorul unei banci nationale cu capital de stat si cu monopol exclusiv.Centralizarea tuturor mijloacelor de transport in mainile statului.Sporirea numarului fabricilor de stat, a uneltelor de productie, destelenirea si ameliorarea pamanturilor dupa un plan general.Egala obligativitate a muncii pentru toti, organizarea de armate industriale, indeosebi pentru agricultura.Imbinarea muncii agricole cu cea industriala, masuri avand ca scop inlaturarea treptata a opozitiei dintre sat si oras.Invatamant public gratuit pentru toti copiii. Interzicerea muncii in fabrici a copiilor, in actuala ei forma. Imbinarea educatiei cu productia materiala etc., etc."In numele "" - un concept inventat tot de catre Marx, se puneauEi bine, incepand cu acel an, toate miscarile/partidele/organizatiile/fronturile socialiste sau comuniste din lumea civilizata s-au raportat la aceste 10 puncte si tocmai de aceea orice partid socialist/comunist trebuie vazut ca un produs marxist., care nu fac efortul minim de a citi o mica brosura. La fel desi ar fi inventat un regim crud si nemilos in opozitie cu societatea feerica descrisa de parintele ideologiei comuniste.: s-au confiscat pamanturile, mijloacele de transport si bancile, s-a diluat masiv dreptul de mostenire, s-au format armatele industriale cerute de Marx, s-a facut invatamantul gratuit bazat pe "cadouri" catre profesori si pe aranjamente privind locul in clasa.Mai presus de orice,. In categoria "rebeli" au fost incadrati la noi, de exemplu, cei numiti "dusmanii poporului", adica orice om sanatos la cap sau orice om cu scoala sau chiar orice om cu un minim de agoniseala. Nebunia a atins paroxismul atunci cand pana si taranii proaspat improprietariti au devenit "rebeli" si li s-au confiscat palmele de pamant detinute doar pentru a se putea aplica punctul 9.; marxismul a ramas ideologia conducatoare in foarte putine locuri de pe pamant: in(desi acolo partidul comunist incalca toate principiile enuntate de Marx si Engels), in(acolo unde s-a ajuns ca oamenii sa vaneze sobolani pe strada, iar aproape 10% din populatie sa fie inchisa in lagare de munca silnica) si in, paradisul tropical din Marea Caraibilor, locul de unde omenirea a adus tutunul si in care s-a ajuns sa se introduca ratii de tigari.In, in special, leaganul nebuniei marxiste, toate statele capturate de comunisti au fost eliberate si acum se bucura de prosperitate si libertate, iar statele care nu fusesera acaparate de marxism se elibereaza de ultimele ramasite ale partidelor socialiste. La ultimele alegeri pentru Parlamentul European (vot politic prin definitie), socialistii au obtinut doar 191 din cele 751 de locuri disputate (cam un sfert), au doar 8 din cei 28 de comisari europeni (tot un sfert), in parlamentele nationale detin doar 2.300 locuri din aproximativ 10.000 (prima camera) sau doar 645 din 2.700 (camera superioara). In ceea ce priveste comunistii, acestia au reusit sa plaseze doar cate un euro-deputat in Spania si Italia, cate 2 in Grecia si Cipru si cate 3 in Portugalia, Franta si Cehia.Dacaau reusit sa se sustraga permanent din fata mirajului socialist, multe din statele importante, mari, de pe batranul continent nu au reusit sa faca acest lucru cu acelasi succes ca americanii. Astfel, tari precum; au existat chiar guverne controlate de marxisti, inclusiv in Franta (primul guvern al lui Mitterand, condus de catre Pierre Mauroy). Astazi, insa, niciun stat important din Europa Occidentala nu are o prezenta politica dominanta socialista sau comunista, nici Germania, nici Franta, nici Italia, nici Spania, nici Marea Britanie. Ultimele alegeri din Franta, Germania si Italia au marcat(cazul francez). Stanga domina doar guvernele din Grecia (stridentul Tsipras), Portugalia (guvernul Antonio Costa) si).Cu toate acestea, desi Europa este eliberata de pericolul marxist, anumite puncte din programul original (capitolul II, "Proletari si comunisti"), umplu inca mintile infierbantate ale unora, care se descriu pe ei insisi ca democrati, dar se inspira de fapt din biblia marxistului.Plecand de la constatarea sa "casatoria burgheza este comunizarea femeii maritate",. In Europa contemporana, astfel de idei sunt des vehiculate de catre stanga care nu se recunoaste marxista dar care, iata!, se inspira exact din Manifestul Partidului Comunist.Continua Marx: "Comunistilor li s-ar putea imputa cel mult ca, in locul comunizarii fatarnice, ascunse, ar voi sa introduca comunizarea oficiala si pe fata a femeii" in deplin asentiment cu cei care latra astazi impotriva institutiei familiei.Putin mai jos, intemeietorul comunismului profeteste: "Oare educatia voastra nu este si ea determinata de societate? Nu este ea determinata de relatiile sociale in cadrul carora faceti educatie, de amestecul mai mult sau mai putin direct al societatii prin mijlocirea scolii etc? Comunistii n-au inventat influenta societatii asupra educatiei; ei ii schimba doar caracterul, smulgind educatia de sub influenta clasei dominante", prevazand, practic, asaltul gloatelor marxiste asupra universitatilor, liceelor si oricaror alte forme de educatie.Inainte de a ne declama "Comunismul desfiinteaza insa adevarurile eterne, desfiinteaza religia, morala, in loc sa le dea o forma noua, el contrazice asadar toata dezvoltarea istorica de pana acum",. E drept, acum, ca aceasta din urma prezicere a fost maiestuos pusa in practica in interiorul "lagarului comunist", in care rusii, blanzi ca niste mielusei, imparteau puterea cu romanii, ungurii, polonezii sau cehii...Sa nu ne lasam, totusi, pacaliti de aparente si de vorbe frumos insirate si sa citim originile ideilor pe care le mai auzim si astazi:Pentru caapeland la punerea in oglinda inversa a celor 10 porunci din Vechiul Testament (desi le datoreaza poporului evreu, primul ales de catre Dumnezeu, crestinii le-au pastrat cu sfintenie) cu 10 noi porunci pe care el le dadea tovarasilor sai de drum. La aceste 10 "porunci" ale lui Marx nu au renuntat nici astazi admiratorii sai (vezi de exemplu, punctul 2, indelung trambitat de socialisti) si(5 mai 1818) cu o statuie faraonica donata de China comunista orasului german Trier, pitorescul burg de pe malul Mosellei.Si pentru ca Manifestul Comunist se incheia cu demonicele cuvinte "Proletari din toate tarile, uniti-va!", avem si noi dreptul sa cerem oamenilor normali, familisti, educati, prosperi si patrioti din toate tarile "