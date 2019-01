Avariile se tin lant: 60 de blocuri din Bucuresti au ramas fara caldura si apa calda UPDATE

UPDATE 11:10

Starea proasta a conductelor

Avaria care a afectat, vineri dimineata, unul dintre punctele termice din Sectorul 1 a fost remediata, fiind reluata furnizarea agentului termic si a apei calde in blocurile afectate.Zeci de imobile din Sectorul 1 sunt fara incalzire, din cauza unei avarii la reteaua electrica ce a lasat fara curent punctul termic, anunta News.ro.Sunt probleme cu furnizarea la zeci de imobile de pe str. Sfanta Maria, Str.Turda, Str. Serdarului, Str. Clucerului Str. Radu Boiangiu, Str. Paharnicului, Str. Anda Calugareanu, Str.Ion Neculce, Bd.Iordache Golescu, Str. Av.Sanatescu si Str. Av.Stalpeanu.Reluarea furnizarii in aceste zone este estimata pentru vineri, la ora 10:00.In urma cu doar o saptamana, cu aceeasi problema s-au confruntat bucurestenii care locuiesc in 200 de blocuri din sectoarele 2 si 3. De vina ar fi starea proasta a conductelor care nu au fost schimbate de zeci de ani, potrivit administratorului special al RADET, citat de Digi 24. Alexandru Burghiu a precizat, pentru sursa citata, ca se lucreaza in 4 puncte termice pentru remedierea avariei. Conform acestuia, abia vineri seara, la ora 22:00, locuitorii din zonele Razoare, Drumul Sarii, Drumul Taberei si Sebastian vor avea din nou caldura si apa calda.Nu sunt doar blocuri afectate, ci si o casa de copii si un liceu."Daca erau copiii la scoala? Noroc ca sunt in vacanta. Am inteles ca au retelele invechite, neschimbate de ani de zile. (Si dumneavoastra cu ce va incalziti acum?) Cu ce am pe mine", afirma un paznic al liceului afectat.