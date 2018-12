Mii de bucuresteni ingheata de frig in casa. Tevile vechi, din 1966, crapa pe capete

Ziare.

Numai in ultimele saptamani au fost trei avarii la magistrala principala. Administratorii blocurilor din Sectorul 2 au facut numeroase sesizari la Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) Bucuresti pentru a se remedia problemele."In clipa in care am sunat la ei ne-au spus ca trebuie sa furnizeze o alta temperatura decat ceea ce s-ar fi furnizat in mod normal la aceasta vreme si ca acestea sunt directivele. In loc de 55 grade la apa calda, furnizeaza 50 iar in loc de 50 la calorifere, furnizeaza 40", a declarat administratoare Ana Maria Petrachioiu pentru Digi 24. Reprezentantii RADET dau vina pe tevile vechi si spun ca imediat ce repara o avarie, se produce o alta defectiune. Ei promit ca pana duminica vor rezolva problema."Aceasta magistrala este una cu diametrul de 1 metru. Ea alimenteaza o treime din oras. Aceasta conducta a fost montata in 1966, are 52 de ani si pana in momentul de fata nu a fost inlocuita", spune Alexandru Burghiu, administrator special RADET, pentru Digi 24. Peste 600 mii de blocuri din Bucuresti sunt racordate la RADET.