O conducta de petrol s-a spart in Bacau si a inundat curtile oamenilor

"O conducta de opt toli de petrol apartinand unei companii furnizoare s-a fisurat in municipiul Moinesti. La fata locului actioneaza pentru remediere lucratori din cadrul companiei de distributie a produselor petroliere. Masurile PSI sunt asigurate de catre o autospeciala din cadrul ISU Bacau si doua de la societatea respectiva.Produsul petrolier s-a infiltrat in doua curti, pe o suprafata de aproximativ 200 de metri patrati", a declarat Adrian Cepoi, din cadrul ISU Bacau.Conform acestuia, conducta respectiva trece prin curtile locuitorilor, acolo avand loc fisura.De asemenea, acesta a mentionat ca la fata locului s-au deplasat reprezentanti ai Garzii de Mediu si ai Apelor Romane, pentru a constata daca este vorba sau nu despre poluare in zona."Noi catalogam astfel de incidente ca poluare. Se intampla destul de des astfel de incidente, din cauza infrastructurii. Mai nou, se pare ca ar exista si niste rau-facatori, din ceea ce spun reprezentantii companiei de transport titei.In acea zona au mai fost efectuate lucrari. Recent au mai avut loc doua astfel de incidente, pe drumul Moinesti - Zemes, in fata unei fabrici de paine. Noi monitorizam situatia si punem in vedere proprietarului conductei sa ecologizeze zona, respectiv decopertarea pamantului si transportul la o statie de bio-remediere specializata, plus aducerea de teren curat", a declarat Ionut Diaconu, comisarul-sef al Comisariatului de Mediu Bacau.