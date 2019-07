Cazul completurilor specializate, a 6-a oara pe masa CCR: Sefa Inaltei Curti cere suspendarea discutiilor, Iordache castiga

Iordache cere respingerea, CCR aproba

Sesizarea lui Iordache

CCR a amanat pana acum de 5 ori dezbaterea pe aceasta sesizare, ultima data pe 5 iunie In deschiderea sedintei de miercuri, Valer Dorneanu a aratat ca dosarul a fost repus pe rol deoarece, de la pronuntare si pana in prezent, au aparut acte si documente noi.Sefa Inaltei Curti, Cristian Tarcea, a ridicat mai multe exceptii, iar Curtea Constitutionala a suspendat sedinta pentru 30 de minute. Tarcea a pus in discutie schimbarea componentei CCR, a judecatorului raportor, a sefului Camerei Deputatilor si a sesizarii CJUE.Cristina Tarcea sustine ca primele concluzii care au fost puse in acest caz, au fost sustinute in fata altui Plen, iar intre timp s-a schimbat componenta CCR. In plus, a fost schimbat judecatorul raportor din acest caz.", spune Tarcea.Tarcea spune ca magistratul asistent i-a spus ca noul judecator raportor este presedintele CCR, Valer Dorneanu, si a invocat o exceptie, potrivit careia presedintele CCR nu poate fi judecator raportor, cu atat mai mult cu cat nu si-a insusit raportul anterior.Tarcea ridica o alta exceptie, a lipsei inadmisibilitatii. Ea arata ca exceptia a fost ridicata in dosarul fostului presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Cum acesta nu putea sa faca sesizarea, deoarece "era intr-un vadit conflict de interese", sesizarea a fost facuta de vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache.", solicita Tarcea.Camera Deputatilor este condusa in acest moment de Marcel Ciolacu (PSD, care l-a inlocuit pe Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare).Sefa Inaltei Curti mai arata ca un complet de 5 judecatori a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la deciziile CCR, daca acestea incalca legislatia europeana in cazul deciziilor privind componenta completurilor de judecata. Cristina Tarcea citeste si alte decizii ale instantelor din Romania, care au sesizat CJUE cu privire la deciziile CCR.", mai cere Cristina Tarcea.Sefa Inaltei Curti spune ca CCR a dat o decizie similara, de suspendare, intr-un caz mediatizat, privind recunoasterea casatoria unor persoane de acelasi sex.Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a cerut insa respingerea exceptiilor ridicate de sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea. El sustine ca este punctul de vedere al Camerei Deputatilor si nu al sau personal, in momentul in care a sesizat CCR cu acest caz."Poate CJUE sa ne spuna ca niste prevederi dintr-o lege in vigoare nu trebuiesc respectate?", intreaba retoric Florin Iordache."Cerem respinegrea celor trei puncte de vedere", spune Iordache. Solicitarea sa a fost aprobata in unanimitate si sedinta continua cu pledoaria fostului ministru al Justitiei.Florin Iordache si Cristian Tarcea si-au sustinut pledoariile timp de aproape o ora.Sefa Inaltei Curti a arata ca ca problema completurilor de judecata a fost rezolvata pe cale jurisprudentiala, o decizie in acest sens a fost luata inclusiv in dosarul in care s-a facut aceasta sesizare. Este vorba de dosarul fostului sef al PSD, Liviu Dragnea. Avocatii politicianului au ridicat fara succes aceasta exceptie.IataCristina Tarcea a insistat ca toti magistratii de la Inalta Curte sunt specializati sa judece dosare de coruptie si a prezentat o situatie a acestor completuri la nivelul Curtilor Supreme din Europa, astfel de completuri existand doar in Austria.Florin Iordache a aratat ca "nu a fost respectata legea", deoarece la Inalta Curte nu au fost constituite completuri specializate in judecarea faptelor de coruptie.La iesire din sala de la CCR, Tarcea a spus ca cererea lui Florin Iordache, facuta in calitate de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, este inadmisibila."Urmeaza sa vedem cum va solutiona CCR acest caz", declara Tarcea. Decizia este asteptata azi.Pe 25 martie, Florin Iordache a sesizat CCR privind un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si instanta suprema.Sesizarea a fost facuta in perioada in care presedintele de atunci al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si-a delegat atributiile catre vicepresedintele Florin Iordache (PSD).Pe 10 aprilie, Curtea a luat in dezbatere sesizarea formulata, ocazie cu care Iordache a sustinut ca ICCJ a refuzat sa constituie completuri specializate, asa cum prevedea Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.In replica, presedintele Inaltei Curti, Cristina Tarcea, declara ca Florin Iordache a formulat sesizarea in cazul completurilor specializate cu incalcarea vointei Curtii Constitutionale, care a stabilit anterior, cu referire la functia de prim-ministru, ca atributiile constitutionale nu pot fi delegate.Anterior, ea preciza ca in ultimii 15 ani au fost solutionate de instanta suprema 170 de dosare care intra sub incidenta legii privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.