CCR discuta din nou, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament si ICCJ pe completurile specializate

CCR a amanat pana acum de 5 ori dezbaterea pe aceasta sesizare, ultima data pe 5 iunie Pe 25 martie, Florin Iordache a sesizat CCR privind un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si instanta suprema.Sesizarea a fost facuta in perioada in care presedintele de atunci al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si-a delegat atributiile catre vicepresedintele Florin Iordache (PSD).Pe 10 aprilie, Curtea a luat in dezbatere sesizarea formulata, ocazie cu care Iordache a sustinut ca ICCJ a refuzat sa constituie completuri specializate, asa cum prevedea Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.In replica, presedintele Inaltei Curti, Cristina Tarcea, declara ca Florin Iordache a formulat sesizarea in cazul completurilor specializate cu incalcarea vointei Curtii Constitutionale, care a stabilit anterior, cu referire la functia de prim-ministru, ca atributiile constitutionale nu pot fi delegate.Anterior, ea preciza ca in ultimii 15 ani au fost solutionate de instanta suprema 170 de dosare care intra sub incidenta legii privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.