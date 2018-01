Un politist din Iasi a fost injunghiat dupa o altercatie in club

Ziare.

Barbatul in varsta de 33 de ani, angajat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, se afla in timpul liber iar in noaptea de sambata spre duminica a mers intr-un club alaturi de prietena lui."Din informatiile detinute pana in prezent reiese ca este vorba despre un coleg care se afla in timpul liber si care a fost injunghiat de catre o persoana, in urma unei altercatii. Colegul nostru a fost internat la Spitalul Sfantul Spiridon, din Iasi. Se fac cercetari de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi pentru tentativa la omor", a declarant, duminica, Anca Vijiac, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi.Medicul Diana Cimpoesu, sef UPU-SMURD Iasi spune ca barbatul este internat in stare stabila."A ajuns la noi cu o plaga injunghiata in regiunea deltoidiana stanga si temporo-parietala stanga, avand si o fractura de piramida nazala", a spus duminica prof.dr. Cimpoesu, sefa UPU-SMURD Iasi.Potrivit unor surse, angajatul Politiei iesene a fost lovit peste fata, in club. Ulterior, agentul a luat un taxi si a mers la spital, iar in fata institutiei medicale a fost injunghiat de catre o persoana din grupul cu care avusese conflictul.Incidentul a avut loc duminica, in jurul orei 05.00.Politistul este fost angajat al Serviciului de Actiuni Speciale (SAS).