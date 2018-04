Fetita de 4 ani din Harghita, internata in spital dupa ce a mancat o prajitura cu marijuana

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca Politia a fost anuntata de medicii de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Miercurea Ciuc, unde fetita a fost adusa de parintii ei, cu simptome de intoxicatie, posibil cu marijuana.Potrivit sursei citate, fetita ar fi mancat o prajitura din Olanda, pe ambalajul careia scria ca contine marijuana.Fetitei i s-au facut spalaturi stomacale si a ramas internata in spital, pentru tratament si supraveghere de specialitate.Gheorghe Filip a precizat ca s-a declansat o ancheta pentru a se stabili daca parintii stiau sau nu ca prajitura contine marijuana, de unde provine aceasta, cum au intrat in posesia ei."Efectuam cercetari si investigatii in vederea stabilirii tuturor cauzelor si imprejurarile producerii evenimentului, referitor la toate aspectele, sa vedem daca parintii erau in cunostinta de cauza, daca au adus ei prajitura, daca le-a dat-o cineva", a conchis purtatorul de cuvant al IPJ Harghita.