Ministrul de Interne anunta teste antidrog pe litoral

"Discutam mai devreme, atat la Prefectura, unde am avut o intalnire cu structurile, cat si in sediul Politiei Mamaia, ca este intr-adevar un risc a carui evaluare incepe sa ingrijoreze, motiv pentru care in perioada urmatoare vom fi mult mai atenti si mult mai motivati sa actionam atat pe latura preventiva, pentru ca pana la urma asta trebuie sa fie reactia pe care trebuie sa o aiba angajatii Ministerului de Interne in abordarea proactiva a problematicii, dar si pe segmentul de interventie.Este o zona in care intr-adevar traficul si consumul de droguri reprezinta un risc si aici ma refer la toata zona afectata litoralului romanesc, vom fi foarte atenti. Vreau sa inteleaga cetatenii ca suntem determinati sa actionam", a spus Carmen Dan, sambata, la Mamaia.Intrebata de jurnalisti daca in acest sezon estival vor fi facute teste antidrog pe litoral, ministrul Afacerilor Interne a raspuns categoric: "Vor exista, bineinteles"!