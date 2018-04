Trei tineri au avut nevoie de medici dupa ce ar fi consumat droguri in Mamaia

Ziare.

Cadrele medicale de la Serviciul Judetean de Ambulanta din Constanta au fost solicitate sa intervina, luni dimineata, dupa ce apeluri la 112 au anuntat ca un tanar este in stare de inconstienta, iar un altul este extrem de agitat. Incidentul s-a petrecut in zona de cluburi din nordul statiunii Mamaia.La fata locului, medicii au gasit un bucurestean, in varsta de 25 de ani, si un londonez, de 20 de ani, care ar fi consumat substante ilegale.Cel din Bucuresti a ajuns la spital, in timp ce tanarul din Londra a refuzat transportul la unitatea sanitara.Cateva zeci de minute mai tarziu, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina iar, in aceeasi zona, de data aceasta fiind vorba despre o tanara din Polonia. Tanara, care a fost gasita in coma, a fost transportata imediat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Si in cazul ei, medicii suspecteaza ca ar fi facut abuz de substante ilegale.Centrul Regional de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Constanta a desfasurat zilele acestea o serie de activitati de informare cu privire la riscurile consumului de droguri si cu privire la riscurile asociate consumului de droguri.Specialistii centrului, impreuna cu 18 voluntari, au fost prezenti in mijlocul tinerilor aflati in nordul statiunii Mamaia in zona de cluburi si unde se desfasoara festivalul Sunwaves.Au fost oferite informatii cu privire la riscurile asociate consumului de droguri si au fost distribuite materiale informative si prezervative, specialistii antidrog indemnandu-i pe tineri sa se distreze responsabil fara consum de droguri.In acest context, amtintim ca ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat ca in aceasta vara, in statiunile de pe litoral, vor fi facute teste antidrog , ea precizand ca angajatii MAI vor actiona atat preventiv, cat si in interventii directe de combatere a consumului si traficului de droguri.