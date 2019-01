Varsta de debut in consumul de droguri in Romania este de 11-12 ani. Care e cel mai consumat drog

Ziare.

com

"Varsta de debut in consumul de droguri, si aici depinde evident de substanta, este undeva la 11-12 ani, mai scazuta la alcool si tutun.In ceea ce priveste categoriile de varsta vulnerabile, daca facem o comparatie, si analizam populatia pe 15-64 de ani, constatam ca grupa cea mai vulnerabila este cea de 15-24 de ani, grupa careia ne adresam prin proiecte.Pe de alta parte, un studiu facut la nivel european pe populatia de 16 ani scolarizata evidentiaza o prevalenta a consumului de droguri de aproximativ 15,6%", a declarat Diana Serban, sef serviciu in cadrul Directiei pentru Reducerea Cererii de Droguri de la Agentia Nationala Antidrog (ANA).Potrivit reprezentantilor ANA, varsta de debut este in scadere in Romania, ceea ce inseamna ca tot mai multi copii experimenteaza consumul de droguri de la varste tot mai fragede."In ceea ce priveste principala substanta de consum, pe ambele studii, si pe populatia generala cu accent pe segmentul 15-24 de ani, dar si pe populatia de 16 ani, cel mai consumat drog din Romania este cannabisul", precizeaza Diana Serban.Reprezentanta ANA a mai explicat si care sunt categoriile cele mai vulnerabile:"In ceea ce priveste categoriile sociale vulnerabile, aici exista o diferentiere in functie de tipul de droguri consumat. Daca vorbim de consumul de opiacee, vorbim de zona defavorizata din punct de vedere al venitului si al conditiilor de viata, dar si din punct de vedere al familiei si al apartenentei la educatie.Daca vorbim de alte tipuri de substante, mai scumpe, cum este cocaina, aici vorbim de consum in zone unde puterea economica este mai ridicata", a mai declarat Diana Serban.