4 angajati CFR au ascuns 60.000 de tigari de contrabanda in instalatia de aer conditionat a unui tren

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi au organizat, miercuri seara, in Punctul de Trecere a Frontierei Iasi - feroviar, o actiune specifica pe linia prevenirii si combaterii contrabandei cu tigari, pe timpul careia au solicitat inspectorilor vamali efectuarea unui control amanuntit asupra vagoanelor trenului accelerat 401, care circula pe relatia Chisinau-Bucuresti.In urma controlului efectuat asupra trenului, echipa comuna de control a descoperit in doua vagoane, in locuri special amenajate in instalatia de aer conditionat, ascunsa si nedeclarata, cantitatea de 63.420 de tigarete de contrabanda de diferite marci.Politistii de frontiera au stabilit, in urma cercetarilor efectuate, faptul ca tigaretele apartin insotitorilor celor doua vagoane controlate, Dorin R., Timofti S., Oleg P. si Iulia B..Tigarile, in valoare de aproape 45.000 lei, au fost confiscate, iar persoanele au fost sanctionate contraventional cu amenzi in valoare totala de 20.000 lei.