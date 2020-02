Ancheta la Constanta dupa ce un vapor olandez a adus 16 containere cu deseuri, desi in acte scria altceva

Ziare.

com

"In urma unor activitati informative desfasurate de catre politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta - Serviciul Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere, a fost identificata o societate comerciala de pe raza municipiului Bucuresti care efectua activitati de import ilegal de deseuri in Romania, ce erau declarate in fals la autoritatea vamala ca fiind produse second hand", se mentioneaza intr-un comunicat de presa transmis de Garda de Coasta.Conform sursei citate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, politistii de frontiera in cooperare cu lucratori ai Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta, Garda de Mediu, Biroul Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea si Directia de Sanatate Publica au efectuat joi controlul fizic la 16 containere descarcate de pe o nava, aflata sub pavilion Olanda, sosita din directia Marea Britanie in Portul Constanta Sud Agigea.Importul ilegal fusese facut de o firma ce are puncte de lucru in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov."Astfel, s-a constatat ca, desi in documentele prezentate la autoritatea vamala figureaza ca fiind obiecte de uz casnic second hand, acestea erau deseuri inutilizabile. Totodata, au fost desfasurate activitati specifice de catre politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera in colaborare cu lucratori din cadrul Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti la sediul si trei puncte de lucru ale societatii comerciale aflate pe raza municipiului Bucuresti si judetului Ilfov", potrivit comunicatului.In cauza sunt cercetati doi cetateni romani, in varsta de 36 si, respectiv, 33 de ani, si un cetatean britanic, de 34 de ani. Politistii de frontiera efectueaza cercetari, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta investit in cauza, sub aspectul savarsirii infractiunilor de export sau import de deseuri cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu si folosirea de acte nereale la autoritatea vamala, iar bunurile vor fi returnate la expeditor.