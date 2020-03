Doua containere cu deseuri din Australia, descoperite la Agigea

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in 18 martie, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta - Serviciul Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere, impreuna cu comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu si lucratori din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud-Agigea, au facut, in Portul Constanta Sud - Agigea, controlul fizic la doua containere care, in conformitate cu actele vamale depuse, contineau anvelope uzate pentru autoturisme."In urma controlului efectuat s-a constatat ca cele doua containere contin deseuri, expediate de o societate comerciala din Australia pentru o societate comerciala din Romania, de pe raza judetului Suceava. Comisarii Garzii de Mediu Constanta au dispus masura nepermiterii intrarii pe teritoriul Romaniei si returnarii acestora catre expeditor", se arata in comunicat.Totodata, politistii de frontiera fac cercetari, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, pentru exportul sau importul de deseuri cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu si folosirea de acte nereale la autoritatea vamala. In aceasta cauza este cercetat un barbat de 33 de ani, din judetul Suceava.