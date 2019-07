Galati: Politistii au gasit 4 kilograme de chihlimbar, ascunse in masina unui moldovean

Ziare.

com

"In data de 12 iulie a.c., in jurul orei 17.30, politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Galati - I.T.P.F. Iasi, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice, au oprit in trafic, pe raza localitatii de frontiera Sivita - judetul Galati, un autoturism marca Chrysler Voyager, condus de cetateanul B.I, din R. Moldova, in varsta de 39 de ani.In urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, politistii de frontiera au descoperit, ascunse in semiaripile din spate ale autoturismului, 45 de pietre de chihlimbar, cu o greutate totala de 4.000 de grame", anunta Politia de Frontiera.Barbatul a declarat ca intentiona sa transporte pietrele de chihlimbar in Turcia pentru a le vinde.Intreaga cantitate de chihlimbar, in valoare de 4.000 de lei, a fost confiscata, iar politistii de frontiera fac cercetari pentru contrabanda.