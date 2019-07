Peste 100.000 de tigari de contrabanda, descoperite intr-un autoturism oprit in trafic

Ziare.

Captura a fost facuta vineri, soferul autovehiculului fiind plasat, sambata, sub control judiciar.Potrivit DGPMB, autoturismul si tigaretele au fost ridicate de politisti in vederea confiscarii, urmand a fi stabilit si prejudiciul adus bugetului statului."Politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sprijiniti de politisti din cadrul Brigazii Rutiere, au prins in flagrant delict un barbat ce transporta tigarete netimbrate, provenite din spatiul extracomunitar. (...) La sediul politiei sectorului 1 a fost condus pentru audieri soferul autoturismului in cauza, un barbat in varsta de 40 de ani, din Bucuresti. Astazi (sambata n.red.), pe numele barbatului magistratii au dispus masura controlului judiciar", mentioneaza sursa citata.Cercetarile sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.