Politisti romani si francezi au destructurat o retea de contrabanda cu tigari: Marfa venea din Ucraina si R.Moldova, si era vanduta in Franta

Perchezitiile au fost facute, marti, in localitatea Dornesti si municipiul Radauti, judetul Suceava."Activitatile au fost integrate unei actiuni comune, ce are la baza un Ordin European de Ancheta emis de catre autoritatile franceze, in baza caruia au fost executate de catre autoritatile judiciare romane (DIICOT- Structura Centrala, Directia de Investigare a Criminalitatii Economice si Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Suceava) diferite activitati pe teritoriul Romaniei prevazute de Codul de procedura penala roman", se arata intr-un comunicat al DIICOT.In cauza exista suspiciuni ca, pe ruta Ucraina-Romania-Moldova, a fost constituit un grup infractional organizat, din cetateni romani, moldoveni si armeni, care au actionat in mod coordonat privind achizitionarea din Republica Moldova si Ucraina a unor cantitati importante de tigarete provenind din contrabanda, pe care le-au depozitat in judetul Suceava, fiind ulterior transportate si comercializate pe teritoriul Frantei.In urma cercetarilor, au fost identificate mai multe locuri de depozitare/incarcare a tigaretelor, situate in judetul Suceava, locuri din care tigaretele erau incarcate si transportate in Franta, cu autovehicule dotate cu spatii special prevazute pentru transportul tigaretelor de contrabanda in mod disimulat.La perchezitii au fost identificate 5 autovehicule ce erau utilizate pentru transportul tigaretelor de contrabanda in spatii disimulate, special create pentru a nu putea fi descoperite de catre autoritati in momentul tranzitului european catre tara de destinatie.Suportul financiar si logistic a fost asigurat de catre Eurojust.La actiune au participat si ofiteri de politie din Franta.Ulterior, activitati similare au fost derulate de autoritatile franceze si in Republica Moldova.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.Actiunea din Romania a fost efectuata cu sprijinul specialistilor criminalisti din Suceava, jandarmilor din cadrul IJJ Suceava si Iasi, precum si functionarilor vamali din cadrul Directiei Generale a Vamilor si a Regionalei Bucuresti.