Politistii au gasit o jumatate de milion de lei ingropati in curtea unor contrabandisti de tigari

La sfarsitul saptamanii trecute, oamenii legii au controlat doua autoturisme si au gasit 200.000 de tigari pentru care nu existau documente justificative, precum si suma de 5.705 lei.La perchezitiile domiciliare desfasurate la cei doi soferi s-au gasit inca 235.400 tigari de contrabanda, peste 3.000 de materiale pirotehnice si au fost ridicati 515.805 lei, care erau ingropati in gradina unuia dintre imobile. De asemenea, au fost indisponibilizate trei masini, evaluate la 85.100 lei.In cauza sunt cercetati patru cetateni romani, cu varste cuprinse intre 30 si 63 de ani, pentru contrabanda, iar pentru doi dintre ei a fost emisa ordonanta de retinere pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentati judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Constanta cu propunere de arestare preventiva.Potrivit unui studiu asupra contrabandei si efectelor ei la nivelul Europei, realizat de KPMG pentru think-tankul britanic RUSI (Royal United Services Institute) in anul 2016, Romania se afla pe locul sase in Uniunea Europeana ca volum de tigari de contrabanda consumate, dupa Franta, Polonia, Marea Britanie, Germania si Italia.