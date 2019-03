Premiera la Politie: Perchezitii la peste 1.000 de colete trimise prin corespondenta. S-a confiscat mai mult de o tona si jumatate de tutun (Video)

Ziare.

com

Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane, aceste actiuni in premiera au debutat in urma cu doua zile si au avut la baza o documentare informativa minutioasa, reusindu-se pana acum, supus accizarii.Prejudiciul adus bugetului de stat se ridica la aproximativ"De asemenea, in urma perchezitiilor efectuate, au mai fost identificate tuburi si filtre pentru tigarete, dar si o masina de fabricat tigarete. Daca toate acestea ar fi ajuns la destinatari,(estimativ, aproape doua tiruri) care ar fi ajuns pe piata neagra din Romania, putand afecta, totodata, sanatatea consumatorilor", a transmis, miercuri dimineata, Politia Romana.Sursa citata a precizat ca perchezitiile au avut loc in cadrul unui dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti.De asemenea, actiunile politistilor au beneficiat de sprijinul Postei Romane si a Directiei Regionale Vamale Bucuresti.