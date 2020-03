Un nou container cu deseuri din Marea Britanie, descoperit la Agigea

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in continuarea cercetarilor efectuate in cazul celor 25 de containere descoperite in terminalele de containere din porturile din Constanta si terminalul din Chitila, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au identificat, marti, in terminalul din Portul Constanta Sud Agigea, un container expediat de catre aceeasi firma din Marea Britanie, firma importatoare fiind aceeasi din municipiul Bucuresti.Prin urmare, o echipa formata din politisti de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu lucratori din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea, comisari din cadrul Garzii de Mediu si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au efectuat controlul fizic asupra marfurilor din container."Astfel, autoritatile abilitate in cauza au constatat ca, desi in documentele prezentate la autoritatea vamala figureaza ca fiind produse de uz casnic, acestea erau de fapt deseuri inutilizabile. Dupa efectuarea controlului, a fost luata masura nepermiterii intrarii pe teritoriul Romaniei a produselor respective, fiind reintroduse in container pentru a fi expediate in tara de origine", se arata in comunicat.In aceasta cauza, sunt cercetati doi cetateni romani, in varsta de 36, respectiv 33 de ani si un cetatean britanic, in varsta de 34 de ani. Politistii de frontiera fac cercetari, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta investit in cauza, sub aspectul savarsirii infractiunilor de exportul sau importul de deseuri cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu si folosirea de acte nereale la autoritatea vamala.