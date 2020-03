Top 10 firme care au castigat cele mai mari contracte de achizitie de echipamente pentru domeniul sanitar in stare de urgenta

Primele locuri

S-au cumparat 83 de camere de izolare

Preturi diferite la achizitia se scanere termice

Sursa: onac.gov.ro

Ziare.

com

Firma coreeana urmeaza sa livreze un numar de 1.750.000 de combinezoane complete, inclusiv cu gluga si protectie incaltaminte. Livrarea acestora urmeaza sa se faca etapizat pe parcursul a 35 de zile calendaristice.De altfel, Ministerul Apararii a anuntat deja miercuri ca a solicitat Capabilitatii de Transport Aerian Strategic a NATO, care opereaza de pe Baza Aeriana Papa din Ungaria, desfasurarea unei misiuni aeriene de urgenta, pentru transportul a aproximativ 45 de tone de echipament medical de la Seul la Bucuresti. Era vorba de transportul a 100.000 de combinezoane de protectie, aratau oficialii.UPC td Coreea este singura societate straina, din lista data publicitatii de ONAC. Iata care sunt companiile romanesti care au semnat cele mai mari contracte cu statul roman in achizitia de echipamente.Topul este deschis de, care a semnat doua contracte cu Guvernul Romaniei, in valoare de 87 de milioane de lei, prin care vinde combinezoane si viziere de protectie. Un contract prin care se vand 500.000 de combinezoane complete pentru suma de 54.145.000 de lei. Al doilea contract are ca obiect achizitia a 1.750.000 de viziere de protectie pentru suma de 33.320.000 de lei.Viggo Fashion International SRL este producator de costume si haine made to measure pentru barbati, un brand lansat de afaceristul Ionut Marin.Pe locul al doilea este societateadin satul giurgiuvean Uzunu, comuna Calugareni, infiintata in martie 2019. Aceasta vinde Guvernului 1,75 milioane de masti de protectie pentru suma de 56 de milioane de lei. Romwine & Cofee a incheiat doua acorduri cadru pentru achizitia a cate 875.000 masti de tip FFP2 sau FFP3, in total 1.750.000 de masti. Primul acord este in valoare de 22.803.375 de lei, iar al doilea de 33.215.875 de lei. Pretul mediu pentru achizitia unei masti este de 32 de lei.- Societateaa semnat un contract in valoare de 29.274.000 de lei pentru livrarea a 82 de camere de izolare cu presiune negativa. Pretul mediu al unei astfel de camere ajunge la 357.000 de lei/bucata.Societatea este infiintata in 2006, are sediul in localitatea Varteju, Oras Magurele (Ilfov), si obiectul de activitate intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane.- Pe locul 4 in acest top este societateacare a semnat un contract de 11.797.571 de lei pentru livrarea a 1.750.000 de manusi de unica folosinta cu manseta medie. Pretul mediu al unei perechi de manusi ajunge la 6,7 lei.Chronos Trade Medical SRL este o firma din Bucuresti infiintata in 2015. Obiectul de activitate: Comert cu ridicata al produselor farmaceutice.este pe locul 5 in acest clasament cu un contract de 10.812.340 de lei. Societatea trebuie sa livreze in urmatorele 45 de zile 200 de ventilatoare medicale.Este o firma infiintata in 2015 in Bucuresti, care are ca obiect de activitate comertul cu ridicata al produselor farmaceutice.Din punct de vedere al valorii contractelor, urmatorele cinci firme trebuie sa livreze scannere termice sau combinezoane. In ordinea contractelor:, pentru livrarea a 35 de scanere termice in 75 zile calendaristice., pentru livrarea a 38.512 de combinezoane complet echipate., pentru livrarea a 35 de scanere termice in 67 zile calendaristice., pentru livrarea a 35 de scanere termice- 15 bucati in 50 zile calendaristice si 20 bucati in 85 zile calendaristice., pentru livrarea a 35 de scanere termice - 12 bucati in 45 zile calendaristice si 23 bucati in 60 zile calendaristice.Este neclar de ce pentru livrarea celor 35 de scanere termice s-au semnat contracte cu sume diferite.Intreaga lista a contractelor poate fi accesata pe site-ul Oficiului National pentru Achizitii Centralizate (ONAC). Este vorba de o institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Finantelor Publice, a carei misiune este de unitate de achizitii centralizate la nivel guvernamental.