10 intrebari ramase inca fara raspuns, la trei luni de la declansarea pandemiei de COVID-19

Cat de contagios este virusul?

Cati oameni sunt infectati si cati dintre ei nu prezinta niciun simptom?

Au tinerii sanse mai mari sa scape cu viata?

Cei vindecati se pot reinfecta?

Stim cand vor fi gata tratamentele sau vaccinurile pentru COVID-19?

Virusul se raspandeste mai incet la temperaturi inalte?

Cat va dura pandemia?

Gravitatea imbolnavirii depinde de cat de mult expusa o persoana la virus?

Cand isi va reveni economia?

Este un moment bun pentru investitii?

Jurnalistii de la Reuters au intocmit o lista cu principalele subiecte pe care doctorii, politicienii sau economistii inca nu le-au transat definitiv.Noul coronavirus se raspandeste de la o persoana la alta prin mici picaturi care provin din nas sau gura, prin stranut sau tuse, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Poate rezista pe cele mai multe dintre suprafete chiar si cateva zile, prin urmare in afara de inhalarea directa a virusului, de la o persoana bolnava, exista riscul sa va infectati si atingand suprafete contaminate, iar ulterior ducand mana respectiva la nas, gura sau ochi.Prin urmare, este dificil de estimat cate persoane poate infecta un bolnav.In data de 29 martie erau raportate peste 720.000 de cazuri in intreaga lume, peste 148.000 se recuperasera deja, in timp ce aproape 34.000 de oameni au decedat. Unii cercetatori estimeaza ca aproape 80% dintre cei care se infecteaza nu prezinta simptome sau prezinta simptome usoare, asa ca nici macar nu stiu ca sunt bolnavi.Asta inseamna ca milioane de oameni au fost deja infectati. Dar este nevoie de mai multe studii si de mult mai multe testari pentru a estima acest numar cu mai mult acuratete.Desi sunt mai putin vulnerabili, tinerii se pot imbolnavi de COVID-19 si pot face forme suficient de grave cat sa necesite spitalizare. Cat de protejati sunt ei de tineretea lor nu se stie inca.Pana in acest moment, oficialii din sanatate pot afirma cu certitudine doar faptul ca riscul este mai mare in randul persoanelor care au deja probleme de sanatate (astm, hipertensiune, diabet, probleme cardiace sau pulmonare) sau un sistem imunitar deficitar.Statisticile din acest moment arata ca in SUA rata mortalitatii este mai mare la barbati decat la femei, in fiecare grupa de varsta.Aceasta este o intrebare cheie la care inca nu s-a gasit un raspuns. Sunt putine cazuri de reinfectare descoperite in randurile celor vindecati de COVID-19, dar cei mai multi oameni de stiinta spun ca o explicatie ar putea fi aceea ca pacientul se poate simti bine, iar testul sa iasa negativ pentru virus in gat sau nas, in timp ce virusul sa ramana in alta parte a corpului.Pacientii total vindecati dezvolta anticorpi in sange care ar trebui sa ii protejeze de o reinfectare, dar nu se stie deocamdata cat dureaza acesti anticorpi.Exista virusuri in cazul carora anticorpii dezvoltati de organismul uman dispar repede.Chiar si daca ei ar rezista mai mult in cazul COVID-19, noul coronavirus ar putea suferi mutatii din timp in timp, asa cum se intampla in cazul virusului gripal in fiecare an, ceea ce ar face anticorpii ineficienti.Mai multe laboratoare si companii medicale lucreaza la producerea unor teste care sa identifice persoanele care au fost expuse la virus si pe cele care au dezvoltat imunitate.Nu. Pana acum nu exista vaccinuri sau medicamente antivirale specifice pentru noul coronavirus. Tratamentele actuale tintesc ameliorarea simptomelor si asistenta respiratorie.Companiile din intreaga lume se intrec in elaborarea unor vaccinuri. Cateva chiar au ajuns in faza testarii pe oameni, dar expertii spun ca rezultatul final va fi atins in cel putin un an, daca nu mai mult.O alta complicatie: noul coronavirus poate suferi mutatii rapide. Deja cercetatorii au descoperit schimbari minore fata de SARS-CoV-2 din Wuhan, China, din decembrie. Dar exista studii care arata ca virusul este relativ stabil, ceea ce sugereaza ca se va ajunge la producerea unui vaccin eficient.Unii experti spera ca venirea verii va incetini raspandirea virusului, dar Centrul European pentru Controlul Bolilor a anuntat in 25 martie ca acest lucru este improbabil. De asemenea, OMS a aratat ca virusul se transmite in toate regiunile globului, inclusiv acolo unde exista un climat umed.Nu stim. Depinde de mai multi factori, incepand cu durata izolarii persoanelor si terminand cu identificarea unor tratamente sau vaccinuri eficiente.In Hubei, provincia chineza care a fost epicentrul acestei pandemii, viata a inceput sa revina la normal la doua luni dupa ce s-a decis carantina totala. Ramane de vazut daca aceasta revenire la normal nu va aduce cu ea o noua crestere a ratei imbolnavirilor.Virusul intra in corp si infecteaza celulele, pe care le foloseste apoi pentru a se multiplica in milioane de exemplare. Prin urmare, nu se poate spune ca numarul particulelor de virus care intra in corpul uman schimba semnificativ lucrurile.Pe de alta parte, insa, o expunere mai mare la virus sporeste riscul ca el sa intre in corp.Fondul Monetar International estimeaza ca aceasta pandemie va cauza o recesiune in 2020 care poate fi chiar mai grava decat cea declansata de criza financiara din 2008. Profunzimea ei, durata si modalitatea de iesire sunt inca subiecte de dezbatere.Economistii spun ca totul va depinde de cat va dura carantina generala (aproape un sfert din omenire se afla acum in auto-izolare) si de cat de departe vor merge guvernele pentru a ajuta oamenii, afaacerile si pietele financiare pentru a supravietui acestei crize.Unii investitori si strategi bancari studiaza acest aspect, dar inca nu s-a ajuns la o concluzie general valabila.C.B.