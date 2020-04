100.000 de combinezoane vor fi aduse de Fortele Aeriene Romane din Germania (Video)

LIVE

Echipamentele au fost achizitionate din Coreea de Sud de statul roman, prin Oficiul National de Achizitii Centralizate si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in cadrul eforturilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, iar zborurile au fost solicitate de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Afacerilor Interne, arata MApN.Distribuirea echipamentelor va fi realizata cu mijloace de transport aflate in dotarea IGSU, iar cu sprijinul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, echipamentele vor fi alocate, in functie de nevoi, personalului medical din tara si echipajelor operative care actioneaza in teren, precizeaza sursa citata.