100 de zile care au schimbat lumea: In urma cu 3 luni, OMS copia China si spunea ca virusul nu se transmite de la om la om. Ce avertizeaza azi

Ce spunea OMS pe 14 ianuarie

Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus (2019-nCoV) identified in #Wuhan, #China🇨🇳. pic.twitter.com/Fnl5P877VG - World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2020

Ce transmite OMS in acest timp

Transmisia virusului este sub control;

Sistemul medical are capacitatea de a testa, izola si trata fiecare caz, si de a tine evidenta fiecarui contact;

Riscurile focarelor sunt minimizate in locuri precum unitati medicale si camine de batrani;

Sunt luate masuri preventive la locurile de munca, in scoli si in alte locuri esentiale;

Riscurile importante pot fi gestionate de autoritati;

Comunitatile sunt in totalitate educate, angajate si autorizate sa se adapteze la noua norma.

Cum s-au raspandit stirile despre coronavirus in Europa

In ianuarie, atunci cand se nastea practic pandemia care acum a blocat intreaga lume, un savant de la Universitatea California, pe nume Xiao Qiang, monitoriza declaratiile oficiale ale Chinei despre noul virus ce se raspandea in provincia Wuhan.Atunci, el a observat ceva deranjant: declaratiile Organizatiei Mondiale a Sanatatii, organismul international care avertizeaza si sfatuieste lumea intreaga cand este vorba despre administrarea unei crize din acest domeniu, retransmitea deseori mesajele Chinei."Cand vorbea cu presa, (directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus - n.red.) cita aproape direct ceea ce citeam in declaratiile guvernului chinez", spune Xiao Qiang, citat de The Atlantic Cel mai bun exemplu in acest sens este cel din urma cu fix 3 luni, de pe 14 ianuarie, cand OMS a distribuit pe contul sau de Twitter un mesaj care linistea populatia mondiala: "Investigatiile preliminare intreprinse de autoritatile chineze nu au descoperit nicio dovada clara a transmisiei de la om la om a noului coronavirus (2019 - nCov) identificat in Wuhan, China".Informarea OMS era cu atat mai lacunara cu cat chiar si guvernul chinez sublinia ca "posibilitatea unei transmisii limitate de la om la om nu poate fi exclusa, desi riscul transmisiei sustinute este scazut". In prezent, stim deja ca acest lucru nu este deloc adevarat.Totodata, in prezent, Statele Unite arata cu degetul catre OMS, prin vocea presedintelui Donald Trump, care spune ca organizatia putea sa avertizeze populatia cu cateva luni mai devreme si ca este "foarte China-centrica" . Acuzatiile liderului de la Casa Alba nu sunt tocmai justificate, insa, pentru ca tocmai el lauda guvernul chinez, cu doua luni si jumatate inainte de a acuza OMS, si a salutat "transparenta" autoritatilor de la Beijing in aceasta lupta In acelasi timp, doi senatori americani au cerut o anchetare a modului in care organizatia a gestionat criza, care sa verifice si daca China a manipulat cumva forul mondial.Inapoi in prezent, seful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a spus ca acest coronavirus este de zece ori mai mortal decat virusul responsabil de gripa de tip A (H1N1) aparuta la sfarsitul lunii martie 2009 , adaugand ca "era globalizarii inseamna ca riscul de reintroducere si de recrudescenta a COVID-19 va continua".Totodata, Tedros Adhanom Ghebreyesus a mai spus ca, "in cele din urma, dezvoltarea si distribuirea unui vaccin sigur si eficient vor fi necesare pentru a opri complet transmiterea coronavirusului"."Stim ca in unele tari, numarul cazurilor se dubleaza la fiecare 3 sau 4 zile. In timp ce raspandirea pandemiei de COVID-19 accelereaza foarte repede, decelerarea ei va fi mult mai lenta", a mai spus seful OMS.Acesta a prezentat sase criterii pe care tarile trebuie sa le indeplineasca si sa le respecte in demersurile de ridicare a restrictiilor impuse pentru a limita raspandirea COVID-19, scrie Business Insider . Acestea sunt:Situatia aceasta este cu atat mai ingrijoratoare cu cat in urma cu trei luni nu stiam, in afara Chinei, aproape nimic despre acest nou virus. Pe 7 ianuarie, stiam doar ca in China a fost depistata o afectiune pulmonara pana acum necunoscuta si ca OMS urmarea cu ingrijorare evolutia misterioasei infectii virale."In total, in jur de 120 de oameni se afla sub observatie medicala. Majoritatea persoanelor afectate s-ar fi contaminat cu virusul, inca necunoscut, intr-o piata de peste din oras, in care existau si alte animale. Intre timp aceasta piata a fost inchisa si este dezinfectata", scria atunci Deutsche Welle. Pe atunci, OMS era "in permanent contact cu autoritatile competente din China". The Guardian a mers un pic inapoi pe fir pentru a documenta mai bine cele peste 100 de zile ale acestei crize.Ziua 1 a fost pe, cand piata de fructe de mare din Wuhan a fost inchisa, in timp ce pe 9 ianuarie a fost identificat noul coronavirus. Oamenii de stiinta chinezi au confirmat ca pacientii bolnavi au contractat un coronavirus necunoscut anterior. Primul deces are loc in aceasta zi.Pese inregistreaza si primul caz din afara tarii, in Thailanda, cu o zi inainte ca OMS sa spuna ca virusul nu se transmite de la om la om. O saptamana mai tarziu, pe 20 ianuarie, a fost confirmata transmisia de la om la om , atunci cand practic intreaga lume a intrat in alerta. Pana in acest punct, bilanul victimelor era de patru morti In acele zile, virusul a ajuns si in Coreea de Sud, Australia si Statele Unite, iar pesi in Europa.Deruland inainte, suntem practic la aproape trei luni distanta de cand OMS ne-a linistit ca totul este in regula si ca acest virus nu se va transmite de la om la om, si evolutia acestei pandemii este in continuare necunoscuta. Iar un studiu arata ca epidemia din China ar fi putut fi de 20 de ori mai mica, daca guvernul ar fi actionat in acea perioada timpurie cand medicii au tras un semnal de alarma, iar Partidul Comunist Chinez nega amploarea acestei probleme."La acea vreme, OMS nu si-a facut treaba, ci opusul: de fapt, a agravat dezinformarea transmisa de autoritatile chineze pentru cateva saptamani. Pentru mine, asta este de neiertat", mai spune Xiao Qiang.