Brasov: 11 cazuri de coronavirus in randul personalului medical. 7 sunt la Serviciul de Ambulanta

Celelalte cadre medicale sunt de la Spitalul municipal din Codlea - doua si de la Spitalul Militar Regina Maria - alte doua."Cei 11 pacienti sunt internati si in aceste cazuri au fost stabiliti contactii directi, care sunt in izolare si monitorizati la domiciliu", se arata intr-o informare a DSP Brasov.La Sectia Psihiatrie Bolnavi Cronici Zarnesti este in derulare o ancheta epidemiologica, stabilindu-se contactii directi ai pacientului confirmat cu COVID-19 si recoltandu-se probe in vederea testarii.Totodata, DSP Brasov a precizat ca, in cazul unei paciente transferata "dintr-o eroare", de la o sectie a Spitalului Judetean de Urgenta la sectia dedicata pacientilor cu COVID-19 de la Spitalul de Psihiatrie si Neurologie, aceasta avand test negativ COVID-19, "s-au respectat toate precautiunile universale pe timpul transferului si internarii"."Din ancheta epidemiologica efectuata in urma acestui incident, pacienta nu este considerata ca fiind contact direct cu un caz confirmat COVID-19 (...) De asemenea, pacientei i-a fost recoltata a doua proba in vederea testarii conform Metodologiei INSP", a mai precizat DSP Brasov.Citeste si Zeci de angajati ai Spitalului de Urgenta Targu Mures, in izolare. Un cadru medical are coronavirus