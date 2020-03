11 decese anuntate intr-o singura zi in Romania. Bilantul negru urca la 37 - UPDATE

UPDATE 23:54

Alti patru romani au fost anuntati de Grupul de Comunicare Strategica sambata seara, in jurul ore 22:30.- Primul dintre cei anuntati de autoritati este un barbat de 65 ani, din judetul Arad, care suferea de obezitate si comorbiditati HTA. El era internat in Spitalul Judetean Arad si pe 25 martie a fost transferat la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara. A murit astazi, pe 28 martie.- Al doilea este un barbat de 67 de ani, din judetul Constanta, care suferea de diabet zaharat si comorbiditati HTA. El a fost internat in Spitalul de Boli Infectioase Constanta pe 25 martie si a murit astazi, pe 28 martie.- Al treilea caz este un barbat de 43 de ani, din judetul Suceava. El a fost internat cu arsuri, a fost transferat de la SJU SUCEAVA si operat in Spitalul de Chirurgie Plastica si Reparatorie Bucuresti. A murit astazi, pe 28 martie.- Al patrulea deces anuntat in aceasta seara si al 34-lea in total este al unei femei de 61 ani, din judetul Hunedoara, care avea afectiuni cardiovasculare. A fost internata la Terapie Intensiva la Spitalul Judetean Deva, testata si a murit pe 23 martie. Confirmarea diagnosticului cu COVID-19 a venit la 5 zile de la deces, adica astazi.- Aproximativ o ora si jumatate mai tarziu erau anuntate ale 3 decese, astfel ca bilanul zilei ajunge la 11, iar cel total la 37.Un Barbat de 39 de ani, din judetul Ialomita, care nu avea alte boli. I s-au recoltat probe pentru Covid-19 pe 26 martie si in aceeasi zi a si murit, in izolatorul CPU al Spitalului Tandarei. Rezultatul pozitiv a ajuns la 2 zile dupa deces, pe 28 martie.Un barbat de 60 de ani, din judetul Ialomita, care suferea de obezitate. A murit pe 25 martie, la domiciliu.Un barbat de 77 de ani din judetul Ialomita. Acesta a murit tot pe 25 martie, tot la domiciliu.Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca pentru "decesele 36 si 37 s-au recoltat probe necroptice de catre medicina legala in 26.03.2020, al caror rezultat a fost pozitiv in data de 28.03.2020".Niciunul dintre acesti ultimi 3 decedati nu a avut istoric de calatorie si nici contact cunoscut cu caz confirmat.