11 medici de la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava au fost confirmati pozitiv cu coronavirus. Oficiali: Sunt in izolare la domiciliu

Oficiali din cadrul Grupului de Comunicare Strategica au confimat ca cei 11 medici din Suceava au fost gasiti pozitiv cu noul coronavirus."Persoanele in cauza nu prezinta simptome. In acest moment se afla in izolare la domiciliu. Ancheta epidemiologica este in curs," sustin sursele citate.Medicii sunt din sectiile Boli Infectioase, Pneumologie si Ortopedie, precum si de la Unitatea Primiri Urgente (UPU).Sursa citata precizeaza ca masurile luate sunt: izolarea medicilor la domiciliu si apoi internarea in functie de agravarea simptomatologiei, inlocuirea medicilor cu personal existent si tratarea acestora conform protocolului.Totodata, in magazia SJU Suceava se afla 725 de kit-uri de echipamente medicale care vor fi repartizate pe sectii si vor fi utilizate conform planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul pandemiei, se mai arata in informarea mentionat.