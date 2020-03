12 romani au murit de Covid-19 in afara tarii - in Italia, Franta, Germania si Marea Britanie

LIVE

De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 12 cetateni romani aflati in strainatate au decedat: 8 in Italia, 2 in Franta, unul in Germania si unul in Marea Britanie.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent 73 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 52 in Italia, 6 in Germania, 4 in Spania, 2 in Namibia, 2 in Indonezia, 3 in Franta si cate unul in Tunisia, Irlanda, Marea Britanie si Luxemburg.