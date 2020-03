120 de persoane nu au respectat carantina. S-au dat amenzi totale de 1,8 milioane de lei

LIVE

Amenzile au fost date in baza art. 30, lit H. din HG nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice. Este vorba de prevederea potrivit careia "" se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.Grupul de Comunicare Strategica anunta ca cele mai multe amenzi au fost aplicate de catre inspectorii sanitari din Neamt si Hunedoara, cate 12 amenzi in fiecare dintre aceste judete, cu valoare de 210.000 de lei (NT) respectiv 134.000 de lei (HD)."Reamintim ca, in cazul in care o persoana calatoreste intr-o tara expusa infectiei cu noul coronavirus din zonele de risc rosie/galbena, la revenirea in tara ramane obligatoriu in carantina/izolare la domiciliu timp de 14 zile, impreuna cu familia," se arata in comunicatul citat.