13 medici au murit in Italia luptand impotriva coronavirusului. 2.829 de cadre medicale sunt infectate

Siguranta personalului medical de prim rang care intra in contact regulat cu pacientii infectati este pusa la incercare din ce in ce mai mult, pe masura ce numarul de cazuri creste.Printre medicii care si-au pierdut viata se numara fostul director general al spitalului Crema, un medic generalist de la spitalul din Bergamo, un pneumolog de la spitalul Sant'Anna din Como, un medic primar din Sagnino, dar si doi medici pensionati, cu varste de 71 si 73 de ani, care se oferisera voluntari in criza medicala provocata de coronavirus. Media de varsta a medicilor care si-au pierdut viata este de 67 de ani.Cele mai recente cifre ale lucratorilor medicali infectati au fost lansate de o fundatie medicala, care a spus ca "numarul imens" de medici infectati arata ca procedurile sunt invechite, iar echipamentele de protectie sunt "precare si inadecvate".In Italia sunt in prezent 47.021 de cazuri, iar vineri a fost inregistrat cel mai mare numar de morti de pe o zi pe alta. 627 de persoane si-au pierdut viata de joi pana vineri. Doar 5.129 de oameni s-au vindecat si au fost externati.Urmareste LIVE cele mai noi evolutii ale pandemiei de coronavirus in Romania si in lume