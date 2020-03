13 morti de coronavirus, anuntati deodata de la Suceava. Decesele au fost raportate tarziu

Romania, la un pas de Scenariul 4

Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca persoanele au murit in perioada 22 - 29 martie 2020. Nu este dat niciun motiv pentru care au fost anuntate atat de tarziu.Este precizat, insa ca rezultatele pozitive au ajuns astazi. Nu se spune si cand au fost facute.Manuela Trifan, directorul DSP Suceava, a incercat sa ofere o explicatie pentru situatia creata. Ea a anuntat ca mai exista inca 10 decese la Suceava, despre care nu se stie deocamdata daca au murit de COVID-19."Din data de 22 martie si pana in prezent au fost 20 de decese confirmate cu COVID-19 s. In momentul in care vom avea rezultatele le vom putea adauga sau nu. Noi mai avem decese la care asteptam rezultatele. Eu nu stiu bine ce s-a intamplat inainte de data cand am fost numita aici", a spus Trifan la Digi 24.Apoi, Trifan a pretins ca vina nu apartine DSP Suceava, mentionand ca laboratoarele nu fac fata unui numar mare de teste."Lucrurile decurg in felul urmator acum. Pacientii care vin si se adreseaza cu simptomalogie sunt testati. Personalul sanitar al spitalului nu a fost inca testat integral. Nu toti din cadrul personalului au fost testati. Actiunea de testare continua inca. Nu putem spune la momentul acesta cati pozitivi avem din intregul personal si cati negativi. Zilnic vin la DSP si sunt testati, dar si capacitatea de recolta si, mai ales, capacitatea de testare sunt destul de limitate. Am tot schimbat laboratoarele la care trimitem pentru ca toate sunt supraaglomerate. Mai avem teste de pe data de 26 ale caror rezultate nu le-am primit. Mai avem si de pe 25 si nu a venit.Intrebati laboratoarele daca se pot urgenta. Noi recoltam. Ei, oricum, cei decedati erau pacienti cu co-morbiditati. Problema nu este in curtea noastra ca rezultatele intarzie sa apara. Nu ca nu e problema, este problema, ca sigur ca ne-am dori sa avem rezultate mai rapide, mai ales in ce priveste personalul sanitar. Noi speram ca in una-doua zile sa fie pusa in functiune testarea la nivelul judetului Suceava. Nu se pierde timp cu transportul probelor si capacitatea este relativ buna", a completat Trifan.Cele 13 persoane aveau varste cuprinse intre 40 si 80 de ani si toate erau internate la Spitalul Judetean Suceava, in mai multe sectii - nefrologie, boli interne , chirurgie plastica, gastroenterologie.Acestea sunt singurele date facute publice despre cele 13 persoane. Nu este precizat daca printre decedati se afla si cadre medicale, fiind stiut ca sunt peste 180 de angajati ai spitalului infectati.Luni mai fusesera anuntate alte 6 decese, deci in total 19 doar astazi.Bilantul negru ajunge la 65 de morti Romania e acum la un pas de scenariul 4, fiind la doar cateva zeci de cazuri distanta de pragul de 2.000 de imbolnaviri, dintre care aproape 300 de cadre medicale.Duminica seara a fost adoptata o noua ordonanta militara. Au fost plafonate preturile pentru energie, gaze , apa si combustibil la nivelul din 29 martie si masuri dure sunt luate pentru personalul medical, care poate fi detasat catre spitalele de stat, inclusiv in alte judete, in functie de nevoile de personal aparute, fara a putea refuza. Totodata, spitalele sau medicii care refuza tratamentul, indiferent daca pacientii sunt confirmati pozitiv sau negativ cu coronavirus, vor fi sanctionati penal.Cu toate acestea, luni s-au inregistrat chiar si demiteri in randul cadrelor medicale, care au spus ca e nedrept sa fie obligate si amenintate penal, fara ca statul sa le asigure echipamente de protectie.Presedintele Klaus Iohannis a facut, luni, un nou apel la romani sa stea in casa, pentru ca doar asa putem evita raspandirea coronavirusului.La nivel global, sunt aproape 740.000 de persoane infectate, dintre care peste 35.000 au murit. Cel mai grav sunt acum afectate Italia, Spania si Statele Unite.A.S.