13 persoane au fost izolate, in Galati, din cauza coronavirusului

Cele 13 persoane trebuie sa stea izolate in propriile case timp de doua saptamani, ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului.Acestea nu au simptomele bolii, dar medicii le-au recomandat sa stea acasa si sa respecte o serie de proceduri.Potrivit regulilor comunicate de Directia de Sanatate Publica, daca se simt rau, au febra sau tuse, ei trebuie sa sune la 112, sa spuna cine sunt si vor fi preluati de o ambulanta speciala pentru a fi transportati la Institutul "Matei Bals" din Bucuresti.Cel putin 636 de persoane au murit ca urmare a infectiei cu noul coronavirus in China, iar numarul persoanelor infectate a depasit cifra de 30.000, conform bilantului publicat vineri dimineata de autoritatile medicale de la Beijing, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro.In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 69 de noi decese din cauza coronavirusului, majoritatea in provincia Hubei, unde virusul a fost depistat prima oara. De asemenea, numarul persoanelor infectate a crescut cu 2.447.Bilantul anterior, anuntat joi dimineata de Comisia Nationala de Sanatate de la Beijing, indica un numar de 564 de morti si peste 27.000 de cazuri de persoane infectate cu acest virus.Alte cateva sute de persoane din peste 20 de tari au fost infectate cu noul coronavirus, iar doua persoane din afara Chinei continentale, din Filipine si Hong Kong, si-au pierdut viata.