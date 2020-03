137 de romani vor fi repatriati din Italia in noaptea asta

LIVE

Ziare.

com

La randul sau, prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a precizat ca luni, in jurul orei 22,00, va ateriza pe Aeroportul International "Mihail Kogalniceanu" al treilea avion cu romani repatriati din Italia."La bord vor fi 137 de persoane iar dupa aterizare, va fi respectat acelasi protocol strict de triaj epidemiologic si conationalii nostri vor ajunge sub escorta in centrul de carantina din localitatea Techirghiol.Acolo, vor intra in carantina institutionalizata pentru urmatoarele 14 zile si masurile de paza si ordine publica vor fi asigurate de jandarmi. Totodata, marti, va ateriza si al patrulea avion dinspre Italia, cu un numar inca neprecizat de pasageri, care vor urma acelasi traseu si proceduri asemeni celor care sosesc in aceasta seara", a precizat prefectul.