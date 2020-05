Mai multi copii spitalizati la New York prezinta un sindrom misterios, care ar putea avea legatura cu COVID-19

Ziare.

Potrivit lui de Blasio, patru dintre copii au avut rezultate pozitive la testul pentru COVID-19, boala respiratorie provocata de coronavirus, in timp ce sase prezentau anticorpi, fapt ce sugereaza ca au fost infectati cu virusul, informeaza DPA."Nu s-a inregistrat nicio victima inca, dar suntem foarte ingrijorati de situatia pe care o constatam", a scris edilul pe Twitter."Aflam tot mai multe in fiecare zi despre felul in care COVID-19 afecteaza organismul. Este o boala crancena", a adaugat el.Primarul a sfatuit parintii sa solicite ajutor medical imediat daca cei mici se confrunta cu febra persistenta, eruptii, dureri abdominale si varsaturi."Un sindrom pediatric inflamator multi-sistem, raportat recent de autoritatile din Regatul Unit, este de asemenea depistat in randul copiilor si tinerilor adulti din orasul New York si din alte regiuni ale Statelor Unite", a precizat departamentul de sanatate al orasului New York intr-un buletin dat publicitatii luni, adaugand ca boala este "potential asociata cu COVID-19".Potrivit autoritatilor, copii cu varste intre 2 si 15 ani au manifestat simptome asociate cu sindromul de soc toxic sau cu boala Kawasaki, un sindrom vascular rar care apare la copii.Peste jumatate dintre copiii spitalizati "au avut nevoie de sustinerea tensiunii arteriale, iar cinci dintre acestia au necesitat ventilatie mecanica", potrivit buletinului.Orasul New York este epicentrul pandemiei de COVID-19 din Statele Unite.