17 romani se afla la bordul navei de croaziera din Japonia, aflata in carantina din cauza coronavirusului

Dintre acestia, doi sunt turisti, iar ceilalti 15 sunt membri ai echipajului navei.De asemenea, potrivit MAE, Consulatul General al Romaniei la Hong Kong a solicitat in regim de urgenta autoritatilor locale informatii cu privire la prezenta unor cetateni romani la bordul navei andocate la Hong Kong.Ministerul de Externe informeaza ca Ambasada Romaniei la Tokyo si Consulatul General al Romaniei la Hong Kong continua demersurile pe langa autoritatile locale pentru obtinerea de informatii suplimentare si sunt pregatite sa acorde asistenta consulara daca situatia o va impune.Oficialii niponi au inceput marti sa testeze peste 3.700 de persoane care se aflau la bordul unei nave de croaziera in carantina in apropierea portului Yokohama, dupa ce un pasager al vasului a fost depistat cu coronavirus.