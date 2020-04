18 decese cauzate de COVID-19, anuntate azi. Inca sunt anuntate decesele si cu 6 zile intarziere - UPDATE

UPDATE 18:40 - Inca 11 decese anuntate de Grupul de Comunicare Strategica

LIVE

Ziare.

com

Intai au fost anuntate 7 decese, dintre care doua tot de la caminele-focar de batrani din Galati. Dupa ora 18:30 au fost anuntate alte 11 decese.Iata datele oferite de Grupul de Comunicare Strategica despre ultimele 18 decese anuntate:- O femeie de 67 ani din judetul Neamt. A fost internata in 15 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt-Nefrologie si transferata in 22 aprilie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi. I s-au recoltat probe in 14 aprilie, pe 16 aprilie a primit rezultat pozitiv si a decedat in 25 aprilie. Comorbiditati: Insuficienta renala cronica-dializa, transplant renal rejectat, hepatita cronica cu virus C.- Un barbat de 92 ani din judetul Galati, de la caminul de batrani. A fost internat in 24 aprilie la Spitalul Clinic Judetean -Boli Infectioase Galati. I s-au recoltat probe in 24 aprilie, a primit rezultat pozitiv in 25 aprilie si a murit in aceeasi zi. Comorbiditati: Insuficienta Renala Cronica, HTA, Dementa senila, Casecsie, Anemie cronica, Escare de decubit (imobilizat la pat).- Un barbat de 87 ani din judetul Galati, de la caminul de batrani. A fost internat in 17 aprilie la Spitalul Clinic Judetean -Boli Infectioase Galati si transferat la ATI Spitalul Judetean de Urgenta Galati. I s-au recoltat probe in 14 aprilie, pe 16 aprilie a primit rezultat pozitiv si a decedat in 25 aprilie. Comorbiditati: Dementa senila, Spondilita anchilopoetica, Hemoragie digestive superioara.- O femeie de 72 ani din judetul Bacau. A fost internata in 2 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau-Boli Infectioase si transferata in ATI in 12 aprilie. I s-au recoltat probe in 2 aprilie, pe 4 aprilie a primit rezultat pozitiv si a decedat in 25 aprilie. Comorbiditati: Colecistectomie. Fara alte antecedente cunoscute.- O femeie de 54 ani din judetul Bacau. A fost internata in data de 14 aprilie la Spitalul Municipal Onesti, transferata apoi in ATI. I s-au recoltat probe in 15 aprilie, pe 16 aprilie a primit rezultat pozitiv si a decedat in 26 aprilie. Comorbiditati: Coinfectie COVID-19 cu Gripa tip B, Obezitate.- Un barbat de 70 ani din judetul Botosani. A fost internat in data de 23 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Botosani - Boli Infectioase transfer in ATI. I s-au recoltat probe in 24 aprilie, pe 25 aprilie a primit rezultat pozitiv si a decedat in 24 aprilie. Comorbiditati: Boala cardiovasculara.- Un barbat de 71 ani din judetul Bacau. A fost internat in data de 15 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau-Medicina Interna apoi transferat in ATI. I s-au recoltat probe in 24 aprilie, pe 25 aprilie a primit rezultat pozitiv si a decedat in 26 aprilie. Comorbiditati: BPOC gr IV, CPC, Insuficienta Respiratorie Cronica, Obezitate.- Un barbat de 82 de ani din judetul Suceava. Era internat din 16 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, sectia Boli Infectioase. A fost testat pe 17 aprilie si rezultatul pozitiv a venit pe 18 aprilie. Este precizat ca era "contact cu generele intors din Belgia la sfarsitul lunii martie", insa nu este precizat daca ginerele a fost sau nu bolnav. Mai e precizat ca barbatul suferea si de hipertensiune arteriala si insuficienta ventriculara.- Un barbat de 37 de ani din judetul Suceava. A fost internat pe 10 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, sectia Boli Infectioase. A fost testat pe 11 si pe 12 a venit rezultatul pozitiv. A murit pe 25 aprilie. Suferea si de insuficienta renala, si facea dializa din 2010.- Un barbat de 65 de ani din judetul Hunedoara. A fost internat in perioada 11-22 aprilie pe sectia pneumologie a Spitalului Municipal Hunedoara, iar pe 22 aprilie a fost transferat la Spitalul Judetean de Urgenta Deva.A fost testat pe 20 aprilie si confirmat pe 21 aprilie. A murit pe 26 aprilie. Suferea si de neoplasm bronhopulmonar cu metastaze hepatice, encefalopatie hipoxica, anemie secundara.- Un barbat de 71 de ani din judetul Caras Severin. A fost internat pe 1 aprilie la sectia boli infectioase a Spitalului Caransebes, iar pe 2 aprilie a fost transferat pe sectia medicina interna, dupa primul test al carui rezultat a iesit negativ. A fost externat pe 17 aprilie, dupa 3 teste negative (facute pe 1, 7 si 14 aprilie), starea generala fiind buna, spune Grupul de Comunicare Strategica.Pe 24 aprilie se reinterneaza la Spitalul Judetean de Urgenta Resita, zi in care este din nou testat, iar de aceasta data rezultatul este pozitiv. A murit o zi mai tarziu, pe 25 aprilie. Suferea si de silicoza si boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC).- Un barbat de 61 de ani din judetul Sibiu. A fost internat pe 17 aprilie la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, sectia ATI. In aceeasi zi a fost testat si confirmarea de COVID-19 a venit o zi mai tarziu. A murit pe 26 aprilie. Suferea si de boala hepatica, hernie de disc, si suferise o colecistectomie.- Un barbat de 76 de ani din judetul Brasov. A fost internat intre 16 martie si 2 aprilie la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, Sectia Chirurgie II, pentru o laparotomie exploratorie si montare de jejunostoma pentru alimentatie.Pe 4 aprilie este reinternat in Pavilionul oncologie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, pentru boala de baza. Este testat pe 9 aprilie, fiind contact cu cazuri confirmate, si pe 10 aprilie este transferat in sectia ATI-COVID. A murit pe 25 aprilie. Suferea si de neoplasm gastric std. IV cu determinare secundara peritoneala, insuficienta renala cronica, pielonefrita obstructive cronica si anemie secundara.- Un barbat de 73 de ani din judetul Arad. A fost internat pe 24 aprilie in sectia ATI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, zi in care a fost si testat, si confirmat cu coronavirus. A murit pe 26 aprilie. Suferea si de hipertensiune arteriala std. II, insuficienta cardiaca, insuficienta mitrala si hipertensiune pulmonara secundara.- Un barbat de 83 de ani din judetul Arad. A fost internat pe 23 aprilie in sectia de boli infectioase a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, zi in care a si fost testat. Rezultatul pozitiv pentru COVID-19 a venit a doua zi. A murit pe 26 aprilie. Suferea si de hipertensiune arteriala std. II, insuficienta cardiaca, complexe imune circulante (CIC), boala renala cronica std. II, si suferise un accident vascular cerebral ischemic.- Un barbat de 66 de ani din judetul Vrancea. A fost internat in sectia chirurgie a Spitalului Judetean de Urgenta Focsani pe 2 aprilie, pentru colica biliara. Pe 5 aprilie a fost transferat in ATI pentru 1 zi, cu dificultati respiratorii. Pe 8 aprilie a fost operat (colecistectomie). Pe 9 aprilie a fost testat, confirmat pe 11 aprilie si din 20 aprilie a fost intubat pe sectia ATI. Pe 20 aprilie a si murit. Suferea si de o boala cardiovasculara si diabet zaharat tip II.- O femeie de 89 de ani din judetul Brasov. A fost internata in perioada 12-15 aprilie in sectia ortopedie a Spitalului Clinic de Urgenta Brasov pentru fractura bimaleolara glezna stanga cu deplasare si supusa unei operatii pe 13 aprilie. Pe sectia de ortopedie a intrat in contact cu un alt caz confirmat. Pe 24 aprilie revine la spital, la Urgente, si e internata direct pe sectia ATI COVID a Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. In aceeasi zi e testata si confirmarea pentru COVID-19 vine pe 25 aprilie, zi in care a si murit. Suferea si de insuficienta renala cronica acutizata, boala cardiaca ischemica, hipertensiune arteriala std. II, bloc ramura dreapta (BRD) major si sindrom de deshidratare severa.- O femeie de 60 de ani din judetul Brasov. A fost internata pe 7 aprilie pe sectia chirurgie II a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, pentru boala de fond. Pe 20 aprilie e testata, confirmata si transferata in sectia ATI-COVID. A murit pe 26 aprilie. Suferea si de gangrena regiunea calcaneana stanga, diabet zaharat tip II, arteriopatie diabetic, hipertensiune arteriala si obezitate.