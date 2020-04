18 persoane din azilul privat din Galati sunt infectate. Coronavirusul a fost adus de directoare, al carei sot a murit de COVID-19

Ziare.

Coronavirusul a fost adus la azil de directoarea acestuia care l-a luat de la sotul sau, un barbat care a fost intr-o excursie in Turica si care intre timp a murit.Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a transmis ca virusul a ajuns in azil dupa data de 20 martie. "Ca si cronologie, pornind de la doamna director a caminului, care acum este internata la Spitalul de Boli Infectioase, contact cu caz confirmat, sotul ei, intors din Turcia, din perioada 13-20 martie, care ulterior a decedat in 3 aprilie", a declarat Liliana Iordachescu, purtatorul de cuvant al DSP Galati, arata Adevarul. Sotul directoarei avea 61 de ani si suferea de diabet zaharat tip II, hipertensiune si boala hepatica cronica. El a ajuns la Serviciul Judetean de Urgente Galati pe data de 26 martie 2020, la 6 zile dupa ce s-a intors din Turcia, timp in care a intrat in contact cu mai multe persoane.Dupa aflarea rezultatului, batranilor de la azil li s-au interzit deplasarile, dar au stat tot in aceleasi camere, mai multi in camera, iar personalul a primit echipament de protectie. Pe 3 aprilie unul dintre batrani a inceput sa prezinte simptome grave ale COVID-19, iar pe 5 aprilie acesta a murit. O alta pacienta de aici a murit inainte cu cateva zile, ea fiind tratata pentru raceala.Acum, conform unor surse medicale, citate de News.ro., rezultatele testelor prelevate de la cei circa 130 de batrini din azilul privat din Galati au aratat ca 18 persoane sunt pozitive.O parte dintre bolnavi au fost transferati la Spitalul de Boli Infectioase din Galati, in timp ce altii au fost dusi la Spitalul CFR, spital de suport pentru tratarea bolnavilor de COVID 19 care au si alte afectiuni ce necesita ingrijiri medicale.Si alti batrani din azilul privat de la Galati au simptome de boala.Unitatea este in carantina totala.Amintim ca incepand de astazi oamenii din Galati nu mai pot iesi din casa fara sa aiba fata acoperita.