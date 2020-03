186 de noi cazuri de COVID-19. Pacientii confirmati azi au intre 4 si 85 de ani

LIVE

Aproape 10.000 de apeluri pentru coronavirus

48 de romani infectati in afara tarii, 8 au murit

Astfel, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate in total 762 de cazuri de persoane infectate, anunta Grupul de Comunicare Strategica intr-un comunicat remis79 de persoane au fost declarate vindecate si externate (53 la Timisoara, 19 la Bucuresti, 3 la Craiova, 2 la Constanta, una la Cluj si una la Iasi).Au murit insa 8 persoane, care erau diagnosticate si cu boli cronice preexistente, internate in spitale din Bucuresti, Suceava, Craiova si Iasi.La ATI, in acest moment, sunt internati 16 pacienti, din care 6 in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este buna, stationara.Pe teritoriul Romaniei, ininstitutionalizata sunt in prezentpentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contractat virusul COVID-19. Altesi se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 12.624 de teste, din care 461 in unitati medicale private.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.473 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 8.171 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor despre coronavirus.Pana in prezent, prin structurile abilitate ale MAI au fost intocmite, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Totodata, Politia si Jandarmeria au aplicat 903 sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea masurilor de izolare/carantina.De asemenea, cu ocazia formalitatilor de intrare in tara, Politia de Frontiera a intocmit 4 dosare penale, in care sunt cercetate 18 persoane, sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii, fapta prevazuta si pedepsita de art. 326 Cod Penal.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 48 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 36 in Italia, 4 in Spania, 2 in Namibia, 2 in Indonezia si cate unul in Tunisia, Irlanda, Luxemburg si Franta.Au murit 8 cetateni romani aflati in strainatate, 7 in Italia si unul in Franta.