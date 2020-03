19 noi cazuri de coronavirus: In total, avem 158 confirmate in Romania

LIVE

"Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei,Au fost inregistrate alte 19 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 4 in, 3 in, 2 in, 2 insi cate unul in", se arata intr-un comunicat remis luniCele 19 persoane confirmate cu coronavirus au varsta cuprinsa intre 19 si 54 ani si se afla in carantina sau autoizolare."In continuare cele mai multe dintre aceste noi cazuri au calatorit in Italia, 2 dintre ele in Austria si Germania", potrivit sursei citate.GCS mai informeaza ca persoanele infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale din Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova si Constanta si se afla sub supraveghere medicala permanenta."Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 3.008 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID - 19 (coronavirus). Alte 15.546 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana in prezent, au fost inregistrate 36 de dosare penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal", se mai arata in comunicatul citat.De asemenea, in intervalul 15 martie, ora 08:00 - 16 martie, ora 08:00, au fost inregistrate 1153 apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 5517 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.