19 romani au murit in afara tarii din cauza coronavirusului

Astfel, 9 romani au murit in Italia, 6 in Franta, 2 in Marea Britanie, unul in Germania si unul in Spania.In total, pana acum, 94 de romani din afara tarii au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 56 in Italia, 14 in Franta, 7 in Germania, 6 in Spania, 2 in Namibia, 2 in Indonezia, 2 in Marea Britanie si cate unul in Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia si SUA.In Romania, numarul deceselor a ajuns, marti, la 69 si avem in total 2.245 de cazuri . La ATI, in acest moment, sunt internati 62 de pacienti, dintre care 36 in stare grava.In prezent, Romania se afla in scenariul 4 al pandemiei, ceea ce inseamna ca de acum spitalele se vor ocupa doar de cazurile grave, restul celor infectati vor fi tratati acasa sau in spatii speciale de carantina.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, carantinarea orasului Suceava si a unor comune de langa . Comunele carantinate odata cu Suceava sunt: Adancata, Salcia, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocul Dragomirnei.A.G.