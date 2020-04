20 din cele 38 de cadre medicale de la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Covasna au coronavirus

S-a cerut ajutor la alte spitale

Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a precizat ca este vorba atat despre medici, cat si despre asistente, depistate pozitiv in urma actiunii de testare pentru COVID-19 a intregului personal medical, iar pentru acoperirea activitatii Sectiei de Terapie Intensiva au fost transferate cadre medicale de la Sectia de Cardiologie."La Terapie Intensiva avem confirmati pozitiv o parte dintre colegii nostri (...) si a trebuit sa aducem masuri de reorganizare a activitatii. In momentul de fata am impartit si am dirijat si detasat personal de pe Sectia de Cardiologie la Sectia de Terapie Intensiva, in vederea asigurarii la un nivel cat se poate de satisfacator a activitatii de Terapie Intensiva (...)(...) Acestia nu sunt internati in momentul de fata, ci urmeaza sa fie adusi in spital, sa se faca investigatii, sa se faca procedurile care sunt necesare", a declarat Andras-Nagy Robert.Acesta a mentionat ca a solicitat ajutor de la spitale din alte judete pentru detasarea de medici de specialitate si a demarat o ancheta epidemiologica pentru a se stabili modul in care s-au infectat cadrele medicale de la ATI, nefiind exclusa varianta ca virusul sa fi fost contactat de la unul dintre pacienti, care a mintit la triajul epidemiologic."Am cerut ajutor in privinta detasarii si dirijarii personalului calificat, adica medici, in spitalul nostru de la spitalele din jur, Targu Mures, Harghita si Brasov. De la Targu Mures avem promisiunea ca ne pot ajuta in ceea ce priveste detasarea de medici de terapie intensiva rezidenti, din Harghita raspunsurile au fost negative.In Brasov vad o posibilitate de dezvoltare a legaturii intre cele doua spitale, din Sfantu Gheorghe si Brasov, si avem un feedback pozitiv in ceea ce priveste aceasta situatie. Din Brasov avem sustinerea ca o sa primeasca acele cazuri care la un moment dat ar depasi competenta si capacitatea pe care o avem la momentul actual al Sectiei de Terapie Intensiva", a mai spus managerul spitalului.Potrivit acestuia, de la inceputul lunii aprilie si pana in prezent au fost efectuate peste 900 de teste pentru depistarea coronavirusului in randul angajatilor spitalului judetean, iar rezultatele vor fi facute publice in urmatoarele zile, dupa incheierea actiunii."Pana astazi am ajuns pe la 900 de teste. Sunt judete in care s-au facut 150 de teste. Noi pentru angajati am facut aproape 1.000 de teste si e normal ca ies rezultate", a afirmat Andras-Nagy Robert.Primul caz de infectare cu noul coronavirus in randul cadrelor medicale din judetul Covasna a fost anuntat oficial de conducerea Spitalului Judetean din Sfantu Gheorghe in data de 22 martie, iar imediat Sectiile Obstetrica-ginecologie, Neonatologie si Blocul de nasteri au intrat in carantina.Ulterior, alte patru cadre medicale care lucrau in aceste sectii au fost diagnosticate cu COVID-19 si internate in spital.In data de 26 martie si Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a intrat in carantina, dupa confirmarea unui caz de coronavirus la un pacient.Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, numarul persoanelor confirmate ca fiind infectate cu noul coronavirus a ajuns la 79 in judetul Covasna, fata de 62 raportate joi.In momentul de fata in Spitalul Judetean sunt internati 32 de pacienti diagnosticati cu COVID-19, dintre care cinci au varste cuprinse intre 0 si 9 ani, iar unul, intre 10 si 18 ani. Celelalte persoane diagnosticate cu COVID-19 care nu prezinta simptome sau au forme usoare sunt izolate la domiciliu.Citeste si Medicii militari au cerut testarea tuturor persoanelor din Spitalul Deva. Inca 7 cadre medicale au COVID-19