21 de cazuri de coronavirus pe nava de croaziera Grand Princess, din largul Californiei

Probe au fost prelevate, joi, de la 46 de persoane si 21 dintre ele "au fost testate pozitiv pentru coronavirus", a indicat Pence in timpul unei conferinte de presa la Washington, relateaza AFP.Este vorba despre 19 membri ai echipajului si doi pasageri de pe Grand Princess, care si-a intrerupt circuitul ca urmare a descoperirii de simptome la unii dintre cei 3.533 de pasageri si membri ai echipajului.Un barbat de 71 de ani care calatorea la bordul unei precedente croaziere a murit de Covid-19 la intoarcerea in California.Nava trebuia sa acosteze in acest weekend in partea necomerciala a portului. Vasul trebuia initial sa revina la San Francisco.La sosirea sa "toti pasagerii vor fi din nou testati de coronavirus. Cei care trebuie sa fie plasati in carantina vor urma procedura", a afirmat vicepresedintele.Personalul de la bord va ramane izolat pe vas, a mai spus el, in timp ce pasagerii vor fi testati la baze militare, a adaugat Pence."Este un vas mare, trebuie sa luam o decizie importanta", a comentat vineri dimineata de la Casa Alba presedintele american Donald Trump, ratificand legea votata in Congres, care se refera la planul de urgenta prin care sunt alocati 8,3 miliarde de dolari in lupta contra epidemiei.In total, mai mult de 200 de persoane au fost infectate in 19 state din America si s-au inregistrat cel putin 12 decese, dintre care 11 doar in statul Washington (nord-vest), potrivit unui bilant stabilit de AFP, citand surse oficiale.