215 cazuri noi de coronavirus in Romania: 57 de pacienti sunt la terapie intensiva

LIVE

Ziare.

com

Numarul total de imbolnaviri a ajuns astfel la 2.460.La ATI, in acest moment, sunt internati 57 de pacienti, dintre care 34 in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti infectati este deocamdata stationara.Dintre persoanele confirmate pozitiv, 252 au fost declarate vindecate si externate (84 la Bucuresti, 56 la Timis, 26 la Iasi, 21 la Caras-Severin, 12 la Constanta, 20 la Prahova, 8 la Dolj, 5 la Brasov, 8 la Cluj, 5 la Galati, 2 la Bihor, 1 la Braila, 1 la Mures, 1 la Neamt, 1 la Alba, 1 Arges).Pana acum, au murit 85 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 , internate in spitale din Craiova, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Timisoara, Cluj, Neamt, Hunedoara, Constanta, Satu Mare, Sibiu, Ialomita, Oradea, Ialomita, Bihor si Mures.Pe teritoriul Romaniei,. Altesi se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrateA.G.